Boca empató contra Independiente 1 a 1 en una noche repleta de infracciones en Avellaneda. Al final del partido el capitán del Xeneize Carlos Tevez, expresó su opinión sobre otra mala jornada para su equipo al menos desde un punto de vista futbolístico. “No me preocupa la tabla, me intranquiliza no encontrar el equipo, la facilidad para poder jugar bien. En la tabla ganando dos o tres partidos seguidos, te acomodas”.

Por otro lado, ante la consulta sobre su posicionamiento en el campo de juego, Carlos Tevez compartió lo siguiente. “Lo decide Miguel y uno se adapta a lo que el equipo necesita”. Durante hace ya algunas semanas, muchos hinchas de Boca en redes sociales debaten sobre el hecho de que el capitán necesita jugar detrás de un 9 de área, ya que en dichas oportunidades fue cuando mejor rindió, y no como lo está haciendo ahora con un esquema 3-5-2.

Finalmente, dio su punto de vista sobre el partido, destacando en todo momento la atajada del uruguayo Sebastián Sosa al penal de Villa en la última jugada del encuentro, y la solidez defensiva de Independiente. “Me parece que jugamos bien, nos equivocamos una sola vez y la venimos pagando. Hicimos un buen partido, ellos se defienden muy bien. Lo tuvimos en la última pero no se pudo”.

La próxima fecha ante Defensa y Justicia, ¿una final sin Cardona?

Tras la igualdad ante el Rojo, Boca suma 10 puntos de 21 posibles, bastante poco para soñar con la clasificación a la segunda fase de la Copa de la Liga 2021. A partir de allí, un dato muy importante es que en la próxima fecha el conjunto de Russo se enfrentará en La Bombonera a Defensa y Justicia, quien cuenta con 11 unidades pero más importante aún se ubica en la 4° posición, justo en el límite para pasar a los cuartos de final del certamen.

Por lo tanto es prácticamente una final para Boca, quien además no podrá contar en principio con Edwin Cardona. Esta noche contra Independiente el Xeneize volvió a extrañar al colombiano, quien acorde al cuerpo médico de la institución todavía no estará recuperado para jugar contra el conjunto de Florencio Varela. El partido se llevará a cabo este sábado 3 de abril y a partir de las 18.30 hrs.