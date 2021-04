La competencia entre «Telefe Noticias» y «Telenoche» está más picante que nunca. Es que tras el impresionante relanzamiento del noticiero de El Trece en marzo, las cosas se emparejaron muchísimo entre los dos programas informativos más importantes del país. De esta forma, «Telenoche» pudo acortar la histórica brecha con el noticiero de Telefe. En una noche para el infarto, Diego Leuco y Luciana Geuna le dieron la alegría máxima a El Trece e hicieron temblar al canal de las pelotitas.

Según informó la cuenta especializada en espectáculos «Moskita Muerta», «Telenoche» logró un pico de 7 puntos de rating cerca de las 21 en la pantalla de El Trece. «Telefe noticias», por su parte, cosechó un pico de 6.3 unidades en ese horario. Mucho más lejos quedaron «Bendita» y «Polémica en el Bar» con 3.9 y 1.6 puntos, respectivamente. De esta forma, el noticiero de El Trece tuvo una gran noche e hizo temblar al programa informativo de Telefe con los buenos números logrados.

Cabe destacar que Diego Leuco y Luciana Geuna no la tuvieron fácil en el relanzamiento de El Trece. Ambos tuvieron que hacerse cargo del lugar que dejó vacío la histórica María Laura Santillán. «Después de 30 años de trabajar en El Trece, siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas», expresó la conductora en diciembre, despidiéndose del noticiero a través de un posteo en Instagram.

«Estuvimos juntos en la salud y en la enfermedad, frente a dolores inconmensurables y a renacimientos extraordinarios, en los momentos dramáticos de nuestras vidas y del país. Y juntos, cada día de este inesperado 2020, para compartir angustias, certezas e incertezas de la pandemia. Fue un honor haber sido parte de la mesa cotidiana de cada noche, fue un honor haber entrado a sus hogares y a sus corazones como conductora de Telenoche», agregó la histórica exconductora de «Telenoche».

«Espero volver a contarles las noticias por la tele, como me gusta hacerlo y como ustedes merecen. Y honrar siempre mi compromiso como periodista: mantener la mirada crítica y no condescendiente, no dejar de hacer nunca las preguntas necesarias buscando respuestas y perseguir la tan castigada búsqueda de la verdad. Porque aunque pensemos diferente, tenemos una causa común en esta Argentina para armar y es la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos», concluyó María Laura Santillán.