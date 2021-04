Khloé Kardashian halló la mejor forma de dejar en libertad su frustración una vez que apareciese una fotografía suya en biquini, sin su permiso y sin edición. El jueves, la cofundadora de Good American recurrió a sus Historias de Instagram para probarle a sus 136 millones de seguidores que trabajaba fuerte para drenar su enojo por las críticas hacia su fachada física.

«Tiempo de terapia», expresó la estrella de «Keeping Up with the Kardashians» en el vídeo, grabado en el gimnasio. «Conque esta es mi terapia, y absolutamente nadie se ejercita mejor o mucho más fuerte que alguien que está fallido, enojado, decidido. Déjalo salir todo en el gimnasio, y eso es lo que estoy a puntito de realizar», resaltó. Khloé se encontraba filmándose en oposición al espéculo del gym con un grupo deportivo negro de top corto y leggins altos.

La fotografía de Kardashian en biquini y sin filtros que, según su familia, se publicó de manera accidental sin permiso, ha surtido efectos negativos y positivos. Una fuente descubrió a Page Six que Kris Jenner, madre y mánager del clan Kardashian-Jenner, «se vió anegada de promociones de fabricantes y compañías de salud y fitness a causa de esto». Khloé tiene su línea de ropa para mujeres de todos y cada uno de los tamaños y es embajadora de la pastilla para la jaqueca Nurtec.

No obstante, sus capital por propaganda podrían acrecentar sensiblemente a partir de ahora. «La fotografía sin detalles recibió ciertas críticas sobre de qué manera las Kardashian manipulan sus imágenes, pero más que nada la reacción hacia nuestra Khloé fue efectiva. Y la apertura de de qué forma ha luchado con su imagen corporal a lo largo de toda su historia repiquetea en muchas mujeres», notificó la fuente al portal web.

Otra fuente próxima a las estrellas de reality espectáculo expuso: «Hay bastante gente con intereses en comenzar diálogos, ciertas novedosas (para Khloé) con distintas ideas de de qué forma asociarse (así sea en igualdad, campaña, comunidades) y otras con las que se ha asociado antes». El miércoles durante la noche, Khloé publicó un vídeo de ella misma semi desviste para enseñar su cuerpo real mientras que se refería a las luchas que ha enfrentado por su imagen corporal.