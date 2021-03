El miércoles, Boca venció a Defensores de Belgrano y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina. Y ahora le toca a River enfrentarse a Atlético Tucumán: si el Millonario pasa de ronda, habrá una nueva edición del Superclásico. ¿Qué opinan en el Xeneize de la posibilidad de volver a cruzarse con el máximo rival? Marcos Rojo habló del tema y respondió con total sinceridad ante la consulta: «Tiene un condimento especial».

Ni bien culminó el encuentro en el Estadio Único de La Plata, el defensor del conjunto azul y oro se refirió a la chance de medirse contra River en una charla con «Boca Pasión Total». «Ahora estamos en octavos y vamos a esperar a River o Atlético Tucumán, pero si es River tiene un condimento especial porque es el clásico, igual Atlético es duro… Nosotros estamos pendientes de nuestro trabajo», manifestó.

En la previa del partido contra Defensores hubo muchas especulaciones: si era una «final» para el plantel y para el ciclo de Russo, si el Xeneize especulaba con una derrota para no enfrentarse a River y demás rumores. Rojo pareció responder a todos esos comentarios: «Boca es el equipo más grande del país y tiene que ganar todo lo que juega, todo el equipo lo sabe, por eso el objetivo era ganar y lo hicimos muy bien».

Su rol en el equipo

Rojo llegó a Boca en febrero y recién tuvo su debut hace algunas semanas. De a poco intenta amoldarse al club y afianzarse cuando le toca jugar para poder seguir creciendo. «Cada vez que me toca entrar trato de aprovecharlo y sumar minutos que me vienen muy bien y aportar mi juego para el equipo. Me sentía muy bien y podía seguir jugando, pero las decisiones las toma el técnico y yo tengo que respetarlas», señaló.

¿En qué rol se siente mejor? «Donde jugué el miércoles es mi posición, de central, puedo hacerlo con línea de tres o de cuatro. A mí no me cambia nada, pero las decisiones las toma Miguel y uno debe acatarlas», respondió Marcos. «Todos saben que puedo jugar también de lateral por la izquierda, pero ahí están Fabra y Mas, que lo hacen muy bien en esa posición», sentenció. Lo más probable es que termine siendo habitual titular.