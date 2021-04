El actor, director, productor estadounidense de 48 años de edad, Ben Affleck, ha estado en el foco de los medios en los últimos días ya que se anunció que volverá a interpretar a Batman en el corte de Zack Snyder para Justice League. Para volver a estar en forma, la ex pareja de Ana de Armas ha tenido que realizar un duro entrenamiento.

Para ello, el también guionista puso en práctica un programa híbrido dividido entre ejercicios de culturismo y movimientos funcionales que moldearon su figura como se esperaba. Recientemente se ha hecho viral un video en TikTok, una de las plataformas más utilizadas por los jóvenes. En la grabación se ve al actor hollywoodense en una entrevista. En un segmento de ella, el notero lo reta: “Ben, yo sé que tú hablas español. Vamos a hablar un poquito en español”.

“Si quieres” responde el ex esposo de Jennifer Garner, en un perfecto español. “¿Cuál es tu palabra preferida en español?” le pregunta. Sorpresivamente, Ben confiesa “Sacapuntas”, refiriéndose al útil escolar para sacarle punta al lápiz. Y entre risas aclara: “Porque no es lo que parece, me suena a una grosería. Pero no, es sacapuntas”.

Pensando en otras palabras de su agrado, el actor de ‘Atracción peligrosa’ agregó: “Las otras que me gustan son palabras malas que no puedo decir en televisión”. El video de TikTok rápidamente se volvió viral superando los 5600 likes y 20 comentarios.

Fuente: Instagram Ben Affleck

“¿Hay algo que este hombre no haga bien?”, “Lo demostró muy bien cuando vino a México a promocionar Batman V Superman” y “que actor más lindo” fueron algunos de los mensajes que recibió Ben Affleck en el divertido video.