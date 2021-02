Ya pasó el triunfo de los Buccaneers y la consagración del histórico Tom Brady. También quedó atrás el espectacular show de The Weeknd durante el medio tiempo del Super Bowl. De lo que se sigue hablando, sobre todo en redes sociales, es de la increíble interpretación de Timothée Chalamet como Edgar Scissorhands.

Muchos están de acuerdo en afirmar que se trata del mejor comercial que se vio durante la última edición del Super Bowl. Con motivo de un nuevo lanzamiento de Cadillac, la joven estrella homenajeó al protagonista de “El joven manos de tijeras” y causó un suceso tal que sigue siendo tendencia en todas las redes sociales.

Furor en las redes sociales: ¿qué se dice de Timotheé Chalamet como Edgar Scissorhands?

Basta con un solo ejemplo para comprender la dimensión que el nuevo comercial de Cadillac alcanzó en redes sociales. El mismo día del partido, Timothée Chalamet compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se lo ve ya personificado como Edgar Scissorhands.

¿El resultado? Una impresionante cantidad de interacciones. Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 3.5 millones de “me gusta” y más de 30 mil comentarios.

Algo similar podría decirse acerca de Twitter, aunque en esta red social hubo más lugar para que las personas se expresaran. Algunos optaron por destacar otro de los puntos altos del comercial, que es la participación de Winona Ryder, actriz que forma parte de la película dirigida por Tim Burton en 1990.

Incluso, el entusiasmo fue tal que en algunos casos hasta llegaron a pedir que se realice una película con Chalamet en el papel de Edgar Scissorhands. ¿Tomarán nota los productores de Hollywood?

Timothée y las “manos de tijeras”: ¿en qué consiste el nuevo comercial de Cadillac?

Todo comienza con la voz en off del personaje de Winona Ryder: “Ésta es la historia de un chico con tijeras en vez de manos. No, no ésa”, dice, en clara alusión a la película original.

Luego se lo puede ver a Chalamet como Edgar Scissorhands atravesando las mismas dificultades que debió vivir su padre, Edward, uno de los personajes más famosos de la carrera de Johnny Depp.

Problemas en la escuela, en el trabajo, viajando en ómnibus Evidentemente la vida no es fácil para este particular personaje. Cuando su madre lo ve divertirse con un videojuego de carreras, tiene una idea.

¿Qué se le ocurre? Hacerle un regalo muy especial: un Cadillac Lyriq, cuya mayor característica es que cuenta con conducción “hands-free”, ideal para alguien como Edgar.

Si aún no lo viste, a continuación compartimos el comercial completo con subtítulos en castellano: