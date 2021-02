Tini Stoessel de nuevo está en boca de todos y en esta ocasión no es por su música. Es que hace unas horas atrás compartió una fotografía de en una de sus cuentas oficiales que acaparó la mirada de millones de sus fieles que de forma rápida respondieron con y comentarios. Por otro lado, y comentando de su trayectoria musical, ya hace numerosos días la hermosa argentina está haciendo un trabajo en un nuevo material discográfico.

Es por esto que en múltiples ocasiones la vimos en el estudio de grabación, ensayando y construyendo novedosas canciones que van a ser una parte de este 2021. Esto le dejará a la artista latina sostenerse vigente como entre las mujeres mucho más esenciales del género urbano de hoy.

También ya hace mucho más de un mes la intérprete de ” afirma” está instalada en los USA, puntualmente en la localidad de Los Ángeles, donde todo el tiempo, por medio de sus comunidades, da pistas sobre lo citado previamente que sin lugar a dudas va a ser indudablemente homónimo de éxito garantizado.

En su estadía en el país estadounidense, Tini tuvo la enorme compañía de la chilena Cami donde compartieron numerosos días juntas. A lo largo de exactamente los mismos visitaron el parque de Universal en la localidad de Florida, como de esta forma asimismo sus hermosas playas. Además de esto este viaje va a ser recordado por las dos para toda la vida en tanto que han tomado la resolución de comunicar un tatuaje.

La verdad es que últimamente, Tini Stoessel, publicó en su feed de Instagram una secuencia de fotografías donde se la puede ver luciendo un pequeño biquini que revela la increíble figura que tiene. Gracias a esto mucho más de un millón de seguidores se manifestaron con su like. No obstante la reacción que mucho más llamó la atención fue la del artista Marc Anthony que no se quedó afuera y asimismo dio su “Me agrada” a la imagen.