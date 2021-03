Noelia Marzol anunció en medio de una pandemia de coronavirus, en el momento en que todo el país se encontraba apartado bajo la cuarentena mucho más rigurosa, la feliz novedad de que se encontraba embarazada. La bailarina participaba, y lo prosigue realizando, de la obra “Sex” de José María Muscari, y desde el aviso no dejó de comunicar imágenes en su cuenta de Instagram del desarrollo de su pancita, pero asimismo de sus profundas prácticas para sostenerse en forma.

Esto le produjo varias críticas de sus fieles que se preocuparon por la salud del bebé en gestación. no obstante aseguró siempre y cuando está bajo la supervisión del médico, y que su actividad no pone en riesgo el embarazo. Al tiempo, no deja de lado su que ya se conoce sensualidad, con ciertas postales para el infarto que obsequia ocasionalmente. En esta ocasión, se animó a verse empleando anda mucho más que la tanguita.

“Tengo mis instantes de actividad intensa pero asimismo siestas eternas lo esencial es gozar cada instante”, escribió como descripción de una fotografía donde se la puede ver parada descalza, a los pies de su cama, cubriéndose los pechos con sus brazos. “#26semanas. Buena semana para todos!”, escribió recordando exactamente en qué instante de la gestación va su embarazo de Donatello, como decidió ponerle a su niño.

Entonces, compartió en las historias de su Instagram una propaganda de una conocida marca de ropa de deporte. En exactamente la misma, las personajes principales son diferentes deportistas que fueron mamás últimamente, como Sosiega Williams o la futbolista Alex Morgan, realizando profundas ocupaciones, como correr, alzar pesas o surfear, con incipientes panzas que les sobresalen. “Quisiera que les ayuda. A quienes aún insisten con que me quede tirada en la vivienda. Info novedosa, info útil para sentirnos mejor. Debemos estudiar novedosas ideas de embarazo saludable”, aseveró Marzol.

“Toda vez que subo un vídeo bailando me llegan un montón de mensajes de gente que no conoce mi cuerpo, ni mi estado de salud, ni de qué forma me manejo en la vida, ni lo que me sugiere mi obstetra. Por supuesto todo cuanto hago con mi cuerpo está súper aprobado por mi médico”, ha dicho meses atrás Noelia. “La verdad es que está mal culpar siempre y en todo momento a las mamás por las pérdidas de los bebés, que además de esto en la mayoría de los casos tienden a ser fallos genéticos por cuestiones de padre y madre, no fallos de la mujer”, meditó.