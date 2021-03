«El Enorme Premio de la Cocina» no levanta. Es que la undécima temporada del reality culinario conducido por Carina Zampini no está atravesando su mejor instante en la pantalla de El Trece. Más allá de que la novedosa etapa de la rivalidad gastronómica había sido estrenada en la mitad de bombos y platillos, el software fue perdiendo algo de audiencia con el correr de los días. En una tarde inopinada, Telefe le dio un muy, muy duro baño de situación al programa de Zampini. ¿Tocó fondo?

Según notificó la cuenta experta en espectáculos «Moskita fallecida», «Guerra de rosas» cosechó un pico de 7 puntos de rating a las 18 en la pantalla de Telefe. «El Enorme Premio de la Cocina», por su lado, consiguió solamente un pico de 4.7 puntos en ese horario. Considerablemente más lejos han quedado «Todas y cada una de las tardes» y «América novedades» con 1.7 y 1.5 puntos, respectivamente. De esta manera, el software de Carina Zampini no levanta en el momento de competir en el rating en El Trece.

A lo largo de el software del viernes pasado, se causó la inopinada supresión de Laura. «Laura, pienso que tenés mucha experiencia, que no la puedes probar, por el hecho de que hiciste bonitos platos y el día de hoy fuiste un tanto la locomotora. Pese a eso, pienso que entre las 2 el día de hoy tomó peores resoluciones que la otra. Y de ahí que, la próxima eliminada será la que tomó resoluciones erradas. La próxima eliminada de El enorme premio de la cocina es Laura”, expresó en primera instancia Christian Petersen, descartando a Laura y salvando a Carolina en el codo con codo.

Después de la atractiva resolución, Carina Zampini tomó la palabra: «Costoso, proseguís en El enorme premio de la cocina, felicidades. Aprovechá esta ocasión para ponerte a tono, estudiar y darlo todo. Y estar concentrada, por sobre todas y cada una de las cosas. ¿Algo que desees mencionarle a Laura, que el día de hoy se despide?», le preguntó a Carolina. A eso que la chef principiante le respondió: «Es una increíble compañera, semeja medio ‘timidonga’, pero es cero. Da bastante en la cocina y es una increíble compañera», sentenció.

Al final, Laura se despidió del programa con hermosas expresiones: «Para mí, estar aquí, a la edad que tengo, no es pues me sienta grande, ni nada. Pero generalmente se anota gente mucho más muchacha. Y para mí fue un desafío personal. Y nada, no deseo plañir. Merced a , por el hecho de que la realidad que fue un exitación haberlos tenido a fin de que me juzgasen los platos. Cocino con el corazón y es lo que doy. Quizás soy un tanto lenta, y esa lentitud me quita de la rivalidad. Pero es como que tengo otra forma de trabajar y voy a proseguir cocinando por el hecho de que cocino desde chavala y me comentan que lo hago bien», precisó.