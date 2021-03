Diríase que son 5 las mujeres a las que enamoró, no obstante Joaquín Sabina se casó 2 ocasiones, tiene 2 hijas y varios affaire que formaron una parte de su extendida trayectoria como musas inspiradoras.

Podemos destacar que -entre excesos y musas de carne y hueso-, varios de los temas y versos del catalán -como de esta forma en su historia íntima-, la mujer siempre y en todo momento tuvo un papel indispensable.

Quien se gana el día de hoy su corazón y lo ocupa completamente es su de hoy mujer, Jimena Coronado con quien se casó en el primer mes del verano del año pasado en una liturgia muy íntima. El cantautor y su novia pasaron por el altar después de haberse mejorado de un grave incidente tras una caída en el ámbito.

Con , según lo asegura exactamente el mismo Sabina, es que halló seguridad y paz en su historia. En verdad, “Rosa de Lima” pertence a las escasas canciones de amor con nombre y apellido que el artista le dedicó de forma exclusiva a su musa Jimena Coronado quien lo complementa en todos y cada uno de los sentidos.

Las 5 mujeres que fueron su “musa” inspiradora

Mientras que el corazón de Sabina ahora forma parte hace un tiempo a Jimena, en su biografía “En carne viva” el artista apunta a 5 mujeres como las causantes de haberlo marcado en su historia: Chispa, Sonia, Isabel Oliart, Cristina y Jimena.

Deja claro que está incluyendo la mismísima Jimena, su de hoy mujer. Pero, aún todos se preguntan quiénes son el resto mujeres que asimismo se muestran en su currículo amoroso. Observemos:

“Chispa” era Victoria Antero y fue su primera novia. En una ocasión exactamente el mismo Sabina contó que: “Sus progenitores se oponían extremista y frontalmente, los míos estaban contentos, pues era aumentar de nivel, era la hija del notario del pueblo”. Al final ese noviazgo acabó en el momento en que el padre la mandó a vivir a cientos y cientos de km y jamás mucho más la vio. No obstante, le dedicó el tema “Una de romanos”.

Sonia por su lado fue la “mucho más sabinera” y hasta llegó a ser un amor enfermizo. Fue una relación amor-odio por culpa de los celos apremiantes que tenía . ” creía que vivía con un hijo puta que le ponía los cuernos con todo el planeta” de este modo lo manifestó el artista.

Isabel Oliart y Cristina Zubilaga fueron sus 2 historias paralelas. Pero, a Isabel siempre y en todo momento la recuerda como entre las mujeres mucho más esenciales de su historia por ser la madre de sus 2 hijas. Por su lado Cristina fue un interesante idilio de amor y aventura que no ha podido eludir vivir el artista mientras que aún se encontraba con la madre de sus hijas.

Según lo contó nuestro Joaquín Sabina, esa hermosa modelo mallorquina lo tuvo desquiciado de amor, en verdad contó:

” me iba diez días de casa y no afirmaba dónde, si bien Isabel lo sabía realmente bien, me iba con Cristina. La cuestión es que en el momento en que volvía, no tenía ni una mala palabra ni un mal modo conmigo”. Hasta el momento en que de un día para otro tras 2 años: “La muchacha que conocía desapareció pero desapareció entre la sopa y el postre”.

Como bien afirma el dicho, “un amor en todos y cada puerto” y es así como vivió Sabina. Con la argentina Lucía Inés Correa Martínez es con quien se casó por vez primera en 1977. No obstante, no se trató de un amor totalmente verdadero si bien almacena los más destacados recuerdos. Su matrimonio cumplió su propósito y llegó a su fin en 1985.

Jimena, segunda mujer de Joaquín Sabina y “la salvadora”

Por último, entre medio de otros affaire estuvieron Paula Seminara, una seguidor de solo 19 años que duró muy poco si bien la historia quedó figurada en la conocida canción “Dieguitos y Mafaldas”.

Asimismo la historia con su apasionado Arianne (musa de carne y hueso adepta a la heroína) donde Sabina se inspiró para redactar su “Princesa”. Al final llegó Jimena, la salvadora y mujer que se transformó en un indispensable en la vida de Sabina. Son pareja desde 1999 y jamás mucho más se apartaron.

Aparte de llevar mucho más de 20 años juntos, para Sabina este es ya su segundo matrimonio tras haberse casarse con Isabel Oliart, pero más que nada Jimena es quien ahora se ganó su corazón el día de hoy.

¿Te imaginabas muchos amores y musas inspiradoras que pasaron por la vida de Joaquín Sabina? De seguramente sí pues siempre y en todo momento se caracterizó por ser una con pasión inspirador del amor y en las aventuras de la vida.

No te pierdas esta nota con un reportaje inédito del cantautor español ¡Imperdible!