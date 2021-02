Tras su abrupta salida del «Cantando 2020«, certamen del que renunció a raíz del estado de salud de su padre, Jey Mammon comenzó su camino como conductor de «Los Mammones», por América TV. Allí, el comediante e imitador realiza entrevistas a distintas personalidades del medio, como sucedió en la jornada de ayer, cuando Pepe Cibrián se presentó en los estudios para dialogar con el humorista, donde se sinceró sobre distintos aspectos de su vida.

Sus primeros testimonios tuvieron que ver con su presente sentimental. «Estoy en pareja por Tinder desde hace dos meses. Es un señor grande con dos hijas divinas, es un gran compañero y tiene 53 años. Lo conocí por Tinder, pero odio el Tinder para hablar y le di el WhatsApp, después el teléfono, después nos encontramos y formamos una pareja maravillosa», reconoció el intérprete, ya que nadie le creía que utilizaba esas aplicaciones de citas.

Después, Pepe Cibrián recordó a su madre, la artista Ana María Campoy. «Mi madre era una mujer que luchó desde los cuatro años, a esa edad empezó a trabajar en teatro y a los 16, ya era una estrella de cine. El día antes de morir nos matamos de risa, yo me caía al suelo de la risa. Era una mujer espectacular, siempre fue muy optimista a pesar de los horrores que vivió. De mi mamá tengo las cosas jodidas», expresó.

En cuanto a su salida del «Cantando 2020«, el intérprete contó: «Las peleas que tenía con Moria Casán, otra de las jurados, eran a propósito. Me fui bien, porque además siempre han sido muy agradables. Fueron estupendos, me han llamado varias veces, son encantadores». En tanto, Pepe Cibrián habló de los supuestos conflictos con Cecilia Milone, con quien trabajo durante muchos años en distintos espectáculos.

En ese contexto, el invitado de «Los Mammones» reveló: «Con Ceci no hemos terminado, es mi hija, la amo con pasión. Ahora estamos un poco distanciados, la extraño, pero con una distancia de amor profundo». Finalmente, Jey Mammon le consultó a Pepe sobre Sol Pérez y Romina Malaspina. «¿Con quién te quedás?», indagó el conductor. Entre risas, el artista aseguró: «Con Romina Malaspina. Ese apellido me parece más interesante, ja, no las conozco».