Después de algunos días de espera, finalmente los hinchas de Boca podrán ver a su equipo nuevamente. Este domingo, desde las 19:20, el Xeneize comienza su participación en la Copa de la Liga y el debut será frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Miguel Ángel Russo trabajó durante toda la semana para armar la formación inicial para el encuentro y al parecer ya tiene todo listo: esta vez metió algunos cambios importantes.

Si bien la estructura sigue siendo la misma, el director técnico modificó algunos nombres en el once inicial. Por empezar, Leonardo Jara seguirá como lateral derecho y Julio Buffarini permanecerá en el banco de suplentes. Lo de Nahuel Tenaglia no se concretó pero ahora el consejo de fútbol va por Andrés Felipe Román. Mientras siguen buscando refuerzos para ese puesto, los dos futbolistas que ya están en el plantel seguirán jugando.

Además, Carlos Zambrano ocupará el lugar de Lisandro López, abriendo así un nuevo debate en la defensa. A pesar de su gran nivel «Licha» perdió el duelo con el peruano y el entrenador mete un cambio algo inesperado. La dupla de centrales que formó López con Carlos Izquierdoz fue una de las mejores de la Copa Libertadores y parecía ser el lugar donde menos necesario era mover piezas. A pesar de esto, Miguel decidió seguir a su instinto.

El mediocampo y la delantera

En el medio, la gran novedad es que no estará Jorman Campuzano. Habitual titular, el colombiano no llegó con buen ritmo futbolístico y el cuerpo técnico prefirió darle descanso. Lo reemplazará Alan Varela, el juvenil que debutó en el 2020 y dejó buenas actuaciones. Además, Eduardo Salvio no será de la partida y comenzará el encuentro desde el banco. El bajo rendimiento del «Toto» hace que arranque esta temporada corriendo de atrás.

Por último, se verá una dupla de delanteros que Russo no usó mucho. Mauro Zárate recibe una nueva oportunidad en el inicio de un nuevo ciclo: habrá que ver cómo se complementa con Carlos Tevez y si pueden demostrar que están para jugar juntos. El equipo: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Alan Varela; Sebastián Villa, Carlos Tevez, Edwin Cardona; y Mauro Zárate.