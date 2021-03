El programa “Los Mammones” ha logrado posicionarse como uno de los más célebres de la televisión argentina. El ciclo de América TV recibe a las personalidades más importantes del país, de la mano de Jey Mammón. En la noche del viernes, Viviana Canosa fue como invitada al estudio del humorista e impactó a todos al responder más preguntas más comprometidas, entre ellas qué opinaba sobre el poliamor: «En la cama todo vale».

Trataron diferentes temáticas, pero el conductor quiso saber cuál era su situación sentimental actual. La comunicadora expresó que está soltera y “sin apuros”. Lejos de quedarse ahí, argumentó su respuesta: “No hay un tipo que me venga bien. Ninguno me vibra y aprendí a estar sola”. Aún así, admitió que le encantaría “mucho” volver a enamorarse, pero no tiene claro “qué clase de hombre” le agrada.

La blonda hizo referencia a su trabajo y declaró: “Me erotiza mi laburo”. Tratando de indagar un poco más en su vida más íntima, la invitada confesó que no le gustan los hombres que se cuidan demasiado o pasan mucho tiempo frente al espejo. “El amor tiene que ver con lo que te pasa por dentro, porque el c** se te va a caer”, explicó sin filtros. En una ocasión, Viviana Canosa reconoció que se había sentido atraída por un político, Miguel Ángel Pichetto, pero que este no había mostrado interés hacia ella en aquel momento.

También se refirió a él: “Un tipo con códigos, un caballero de otra época”. Esta vez, añadió un elogio hacia el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou: “Me da envidia que Uruguay tenga ese presidente, me parece un señor”. Analizando sus palabras, el animador quiso dar un paso más allá y le preguntó a Viviana sobre su relación con el sexo: “Lo doy todo y quiero que sea recíproco. Para mí, en la cama vale todo lo que entre dos personas esté consensuado”.

No obstante, se posicionó en contra del poliamor y las relaciones abiertas: “No creo en el poliamor. Esa bragueta es mía y no la comparto”. Otro de los momentos más relevantes fue un desopilante pedido que le hizo Jey a la entrevistada: “¿Me beboteás un rato?”, haciendo referencia a que hay muchos que dicen que la periodista “bebotea” en sus notas. “La gente dice que beboteo, pero en realidad yo tengo la voz muy gastada. Como se me va gastando la voz, a una determinada hora, hablo así”, aclaró la famosa.