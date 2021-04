Tras mucho más de un año sin ofrecer afirmaciones públicas, Juan Román Riquelme rompió el silencio pero lo logró a su forma. Mediante una exclusiva cuenta de Instagram y con 2 vídeos cortos, el vicepresidente segundo de Boca solo mentó el trabajo que efectúa el consejo de fútbol en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza. De ahí que Toti Pasman no vaciló el liquidarlo por comprender que fue un despropósito: «Se broma de los llenes».

El periodista se enfocó de lleno no solo en la proporción de tiempo que duró el material anunciado por el ídolo y dirigente sino más bien asimismo en el mensaje que deseó ofrecer. Y fue duro. «Tras 16 meses de silencio, Riquelme charló en un vídeo de 60 segundos en los que charla de los pibes que van a divertirse al club, en el predio que logró Angelici. Lógicamente, Román vive en un planeta paralelo», manifestó sobre lo que se dijo por Román.

«Boca explota. El aparato juega cada vez peor. ‘No juega nada’, en concepto de Napoleón», recordó Pasman. Y contó varios de los hechos que dictaminaron la crisis en el club: «Renunció el vicepresidente Pergolini, Wanchope se exilió en USA, el pibe Roffo salió libre a Tigre, se viene la Libertadores y el aparato no tiene un goleador, Russo está cuestionado, hay comentarios que Tevez podría irse en el primer mes del verano…».

Las cuestiones que no respondió

«Riquelme debe explicaciones de todo: de por qué razón colgaron a Pol Fernández, por qué razón no trajo un nueve en mucho más de un año de administración, por qué razón no contrató un del costado derecho a lo largo de este verano», recordó Toti. Y prosiguió: «Si va a venir Cavani, si charló con Torreira, qué piensa de la supresión en frente de Santurrones, si está acorde con Carlitos, si verdaderamente piensa que River juega mal…». Por ahora, no hubo afirmaciones sobre estos temas.

«Cuál es el emprendimiento futbolístico de Boca, cuáles son los pibes en los que existen que confiar de las inferiores, si en este momento valen los títulos locales, por qué razón contrató a su hermano con un sueldo millonario que paga Boca, si eso es una parte de su amor al club», continuó Pasman. «De qué manera se transporta con Ameal, entre muchos temas entre aquéllos que debería charlar el presidente del consejo de fútbol de Boca Juniors», añadió. Y cerró: «Pero el ex- número 10 escoge grabar un vídeo de un minuto donde charla con orgullo de los DT de las inferiores de Boca».