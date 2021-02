Soledad Pastorutti se encuentra dentro de las vocalistas mucho más conocidas de la Argentina, al lado de Patricia Sosa y Tini Stoessel. La artista se animó a ir al programa de “Los Mammones”, donde los conocidos se animan a llevar a cabo sus mucho más íntimas confesiones. Allí recordó su niñez, a través de Jey Mammón. ¿Qué ha dicho?. “Trabajé de canillita”, expresó. La entrevista empezó por un cautivador halago por la parte del presentador a la convidada, que la logró reírse desde el primer instante: “¿Vos no crecés? ¿Qué onda?”.

En el momento en que el comediante agradeció a Sole por estar en el estudio y comunicar tiempo con el software, le preguntó por su niñez. Pastorutti respondió, sin ofrecer vueltas qué deseaba ser de muchacha: “Artista, no sé. Me miraba al espéculo y cantaba, actuaba, bailaba, lo que hacen todos y cada uno de los pequeños. además de esto tenía el sí simple, en el momento en que era chavala. Venían familiares a casa y mi viejo me afirmaba ‘dale, cantate algo’, siempre y en todo momento afirmaba que sí, era como el bufón”.

“Pero, ¿cuándo detectaste que esa voz era un saxo?”, lanzó directo Jey Mammón. “No era tan buena artista de chiquita, pasa que tenía personalidad”, ha dicho Soledad Pastorutti. En ese momento, empezó balbucear, creando risas en todo el estudio. El conductor aprovechó para pasar distintas vídeos, donde hace aparición la cantante cantando de muchacha, rememorando el paso desde su niñez hasta hoy.

“Un día apareció esta ocasión y asimismo fue una necesidad para mi familia, pues la cosa no andaba realmente bien en la cuestión económica y mi papá comenzó a conocer que la multitud toda vez que íbamos a un espacio, como que reaccionaba. Y grababa unos casette en el hogar”, relató Soledad. “¿Es cierto que fuiste canillita?”, disparó Jey. “Era un períodico que tiene por nombre ‘La Vidriera’ y era para anuncios clasificados. no lo podía vender, era de distribución gratis”, relató la mediática.

Y añadió: “ lo distribuía, pero como deseaba sacar un manguito, hacía la carita del gato con botas. Tocaba la puerta y te hacía la carita del gato con botas y me daban”. “¿Qué adquirías, gominolas?”, deseó saber Mammón. “Pues debía 800 pesos en el kiosco de la esquina”, confesó la morocha, realizando reventar de risa a todos nuevamente. ¿Se va a animar a contar mucho más anécdotas nuevas?