Ángel de Brito se encuentra viviendo un gran momento profesional. Es que además de conducir «Los Ángeles de la mañana», el prestigioso presentador será jurado de «ShowMatch La Academia», el nuevo proyecto televisivo de Marcelo Tinelli en su vuelta a El Trece. Durante las últimas horas, Ángel aprovechó sus redes sociales para responder algunas preguntas de sus seguidores de Instagram y generó mucha polémica al revelar cuál es su conductor preferido detrás de Marcelo Tinelli. ¿Traicionó a El Trece?

«¿Quién es el mejor conductor de Argentina?», le preguntó un seguidor. A lo que Ángel de Brito le respondió: «Después del UNO me gusta mucho Marley», precisó, haciendo alusión claramente a Marcelo Tinelli. Sin dudas, los dichos de Ángel levantaron algo de polvareda debido a que Marley es una de las figuras de Telefe. «Minuto para ganar» compite a diario con «Bienvenidos a Bordo», programa de juegos conducido por Guido Kaczka en la pantalla de El Trece.

Pensando en el plano laboral, Ángel está por vivir un fuerte sobresalto en El Trece. Es que «Los Ángeles de la mañana» cambiará de horario a raíz del debut de Mariana Fabbiani. «Desde el 12/4 nuevo horario para #LAM: de 9.30 a 11.30 @LosAngeles_ok @eltreceoficial @MandarinaTVok», precisó el conductor recientemente en Twitter, sorprendiendo a todos con la llamativa decisión que tomó el canal con su programa. Sin dudas, Ángel jamás pensó que iba a perder su histórico horario.

Cabe destacar que Mariana Fabbiani había vaticinado en el final de «Mamushka» que iba a volver antes de lo pensado a El Trece: «Muchas gracias a vos que estuviste ahí todo el tiempo y todos los días. Muchas gracias. Fue un placer enorme hacer este programa en este año. Un programa que disfruté hacer en un año tan especial, tan cuesta arriba, y tan difícil para todos. Esto es un hasta pronto, no es un adiós porque dentro de muy poquito nos vamos a volver a encontrar en un nuevo horario», expresó en aquel momento, dando la primicia de su vuelta.

«Con un nuevo programa en un horario que amé hacer en este canal y que me dio muchas satisfacciones: voy a estar a la mañana, feliz, y espero que me acompañen. Le agradezco al canal por esta nueva oportunidad que me da, gracias por la confianza. También le agradezco a todos los participantes que pasaron por el programa, a los famosos y a los no famosos. Gracias a todo el equipo de este canal que amo, y a mi equipo de producción de Mandarina. Nos vamos todos juntos a la mañana. Cuídense mucho y nos vemos en marzo», agregó la conductora, sin saber que desplazaría a Ángel de Brito de su histórico horario.