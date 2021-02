Aldosivi derrotó a Armamento tres a cero por la tercera fecha de la Copa de la Liga, alcanzando de este modo no solo su primera victoria del torneo sino más bien asimismo el primer triunfo en la carrera de Fernando Gago como entrenador. El hecho es considerable puesto que hablamos de un instante muy particular para el exjugador de Boca, ya que el domingo pasado se conoció la novedad de la desaparición de su hermano gracias a un ACV.

Los tantos del equipo de Mar del Plata fueron anotados por Emanuel Iñiguez y Federico Andrada por duplicado, en lo que asimismo significó la tercera derrota de Armamento en un pésimo arranque de temporada. En este momento tras hallar tres valiosísimos puntos Aldosivi suma 4, producto de caer frente Godoy Cruz en la primera fecha y empatar frente Racing en la segunda, exactamente en el día en que Fernando Gago padecería la horrible perdida familiar.

En expresiones articulo partido el exjugador de Boca ha dicho lo siguiente. “El día de hoy nos quedamos contentísimos y muy positivos por el hecho de que estos chicos se merecían ganar”. Citando a que según su opinión el plantel mereció mucho más en los 2 encuentros precedentes del torneo. La próxima fecha del equipo va a ser contra Colon en Santa Fe, y en vista a que el promedio del club es bastante bajo la victoria va a ser siempre y en todo momento una obligación.

El recuerdo de Gisela Dulko de su cuñado

Como se conoce en la farándula, la exjugadora de Tenis Gisela Dulko es mujer de Fernando Gago, y siendo de esta forma hace días se mostró muy golpeada tras la desaparición de su cuñado. En Instagram publicó el próximo mensaje. “Me semeja patraña. Siento que la verdad no es verdadera, se está confundiendo. No caigo y no creo poder caer por un tiempo”. Añadiendo y distribuyendo los diferentes instantes que vivieron juntos.

“Te vamos a extrañar bastante, pero te vamos a rememorar siempre y en todo momento con una sonrisa, te lo prometo cuñado. Buen viaje al cielo”. Fue el desenlace del mensaje de Dulko, al paso que por el lado de Gago aún no se explayó públicamente sobre la desaparición de su familiar, pero si cuando menos se lo vio en el partido de el día de hoy relajado, con la cabeza mucho más ocupada en su papel contemporáneo que en el mal de hace unos días.