Luego del éxito arrollador del documental “Framing Britney Spears” que cuenta con lujo de detalles la tumultuosa vida de la Princesa del Pop, una nueva producción saldría muy pronto, esta vez gracias a Netflix. El gigante de streaming se apunta competir con Hulu en un proyecto independiente sobre la exestrella de Disney, tan famosa como Christina Aguilera.

De acuerdo a los últimos informes de la prensa local, la cineasta Erin Lee Carr está dirigiendo su propia película de no ficción sobre Spears para Netflix, un proyecto que comenzó antes del debut de “Framing Britney Spears” a principios de este mes. Carr, es conocida por dirigir la miniserie de Netflix “Cómo arreglar un escándalo de drogas” y el documental de HBO “At the Heart of Gold”.

De momento no hay más detalles sobre el proyecto de Netflix, la fecha de estreno o cuál será el enfoque del documental. “Framing Britney Spears”, producido por The New York Times y FX, se centró en la tutela de la estrella del pop controlada por su padre, Jamie Spears, así como en el movimiento “Free Britney” en torno a su batalla judicial.

Además, el documental también habla sobre cómo los medios de comunicación se obsesionaron con Britney Spears y el acoso que sufrió cuando era apenas una adolescente entrando en el mundo del espectáculo. La atención sobre el documental incluso llevó a Justin Timberlake, su ex más célebre a pedir disculpas tanto a ella como a Janet Jackson.

Con un extenso comunicado que compartió en su perfil oficial de Instagram, Justin Timberlake habló por primera vez sobre su actitud y cómo afectó eso a la cantante de 39 años. Como se recordará, cuando ambos finalizaron la relación hace más de 15 años él esparció rumores sobre haber intimado con Britney cuando ella defendía que quería casarse siendo virgen.