El regreso de Jimena Barón al foco mediático dió mucho de qué charlar. Más allá de que su vuelta no fue tan polémica como su partida, varios aún recuerdan lo que pasó. Gracias a esto, Barón tomó una radical resolución. Tras el regreso mucho más polémico de todos, la artista no ha podido ocultar lo que logró. ¿Fue por las críticas de Denise Dumas y Carla Czudnowsky?¿Qué sucedió?

La decepción cariñosa con el exfutbolista empujó a la artista a dejar completamente la exposición popular por prácticamente un año. Últimamente, volvió a mostrarse con las primeras fotografías al lado de Marcelo Tinelli para su nuevo emprendimiento, “La Academia 2021”. Tras estas postales, varios se preguntaron si La Cobra volvería con todo y publicaría nuevamente su día a día en las comunidades.

Sus 5.7 millones de seguidores salieron de inquietudes prontísimo, puesto que, la intérprete volvió con todo. No solo saludó nuevamente a sus entusiastas, sino presentó su nuevo tema “Flor de involución”. Varios criticaron a la ex- “Prácticamente Ángeles” por la letra de la canción, que parecía una indirecta muy directa al papá de su hijo. No obstante, en la mitad de la convulsión y los juicios malintencionados, Jimena Barón tomó una resolución que cambió el lapso de las cosas.

Antes de distanciarse de las redes, la blonda tenía en sus historias resaltadas de Instagram, una filmación con Osvaldo, donde se mostraba la receta de unos comentadísimos ñoquis que le cocinó el deportista. La mamá de Momo decidió hacerla desaparecer de su perfil popular. Sin embargo, la artista todavia tiene entre su lista de seguidos a Daniel. Otra de las novedades que circula en torno a la cantante es su reciente separación con el exparticipante de “Corte y Confección Conocidos”, el Tucu López.

La mediática decidió blanquearte, mediante un vivo de Instagram, donde declaró: “Estoy sola. El cariño no es mi área conque proseguiré comentando de lo mal que me va. O sea lo que soy, me va como el or** en el cariño. Siempre y en todo momento coloco la semilla en el jardín equivocado. Siempre y en todo momento seré La Estúpida y La Cobra. Estoy conmovida, los amo mucho. Me hace realmente bien, sentí una compromiso colosal de regresar con algo que les agrade o le lleve a cabo bien a alguien. No soy el ejemplo de llevar a cabo las cosas bien, no cuenten conmigo para eso”.