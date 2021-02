Después del escándalo que se causó a causa de la vacunación «VIP», ciertos ciudadanos salieron a manifestarse en una marcha a la que se llamó como la del 27F. La queja se causó sin batallas físicas pero hubo un ademán particularmente que llamó la atención en las comunidades. Frente al hecho citado Eduardo Feinmann, comunicador de La Nación+ y Radio Rivadavia, dio su criterio.

Resulta que en frente de la Casa Rosada pusieron unas bolsas mortuorias simulando contener cuerpos y pusieron emblemas con nombres muy populares. Por poner un ejemplo «los pibes de Cámpora» y el de Estela de Carlotto, referente de Abuelas de Plaza de Mayo. Por los antecedentes de este país con los desaparecidos en la última Dictadura Militar, esa acción produjo una ola de repudio en las comunidades.

El presidente Alberto Fernández lamentó el hecho a través de un posteo en Twitter. Por su parte y, al tomar conocimiento de lo que se ha dicho en distintas interfaces, Feinmann explicó su parecer sobre el tópico y comentó: «El gobierno de científicos no sabe leer un fácil mensaje. Los cadáveres no son , son los que no van a tener la vacuna por culpa de ».

Pero la discusión no acabó ahí puesto que distintos clientes de la comunidad (Twitter) se presentaron en conflicto con la justificación del conductor. Eduardo Feinmann prosiguió manteniendo su posición y esgrimió otra réplica sobre esto: «Lo que se piensa que está en la bolsa, es alguien a quien le hurtaron la vacuna, un médico, un enfermero de la sección Covid, un individuo de 70 de ahora en adelante. Los que le hurtaron la oportunidad de la vacuna, fueron jóvenes, de entre 18 y 30 años, componentes de la Cámpora».

«Se horrorizan por las bolsas, pero nunca se horrorizan por los bolsos de López y los bolsos llenos de dólares estadounidenses, con coimas que solicitaban a hombres de negocios, y después lo llevaban a la Rosada, a la Quinta y a la Casa de los K», añadió el comunicador en otro posteo refiriéndose a distintas temas controversiales que tuvieron enorme influencia mediática.