Gerardo Romano protagonizó un tenso episodio este lunes cuando asistió como invitado a la grabación del programa de Pampita en Net TV. El actor optó por no hacer la nota y se retiró porque le pareció que había mucha gente en el estudio y no se estaba cumpliendo el protocolo sanitario pertinente en plena pandemia de coronavirus.

La revista Paparazzi se encontraba en la puerta del canal y encontró al actor partiendo molesto en su bicicleta. Cuando se le consultó si estaba enojado, él contestó: “No, para nada”. Pero luego, cuando se le preguntó sobre los motivos de su inesperada salida, lanzó un contundente: “Me fui porque el estudio está lleno de gente y hay un virus que se llama coronavirus”.

Por su parte, Pampita evitó la polémica y cuando desde el mencionado medio le preguntaron por los dichos de Romano, ella se limitó a responder: “No tengo nada que contestar, hablen con producción. No voy a entrar en polémica ni contestar a nadie”.

El portal PrimiciasYa.com se contactó con Gerardo Romano. El actor se encargó de ampliar algunos detalles. “No me fui molesto, me fui por precaución. Había arreglado para que esté Pampita, dos cámaras y un asistente, pero había mucha más gente. Me pareció riesgoso y, aunque se fuera la gente del estudio, no hay ventanas ni ventilación…No sé si se respetan los protocolos, pero me parecía que había gente de más“.

Cuando le consultaron si estaría dispuesto a volver al programa para hacer la nota, el artista expresó: “Pampita es un encanto y muy amable. Es muy amable y simpática a la hora de hacer la nota, volvería a ir si se respeta eso. Tengo muy buena onda con ella. Nadie tiene la culpa de nada, pero hay una pandemia y hay gente celosa de los protocolos“.