La décima temporada de «El Gran Premio de la cocina» llegó a su fin hoy con la consagración de Julián. Es que el cocinero amateur se impuso ante Nicolás en una votación realmente apretadísima para los exigentes integrantes del jurado. Si bien se especuló con el fin del programa de Carina Zampini tras la gran final de hoy, los fanáticos del reality cosecharon una excelente noticia durante las últimas horas: mañana comenzará la temporada número once de la famosa competencia de El Trece.

«Esta tarde, a las 18hs, llega la gran final del #GPCocina. Y, desde mañana, arranca la temporada 11. Conduce: @ZampiniCarinaOk por @eltreceoficial», rezaba el mensaje de la cuenta especializada en espectáculos «Foromedios». De esta forma, la gran novedad de la nueva temporada será la ausencia de Juan Marconi. Es que el co-conductor del reality de cocina renunció hoy a la prestigiosa competencia culinaria luego de varios años al frente del concurso.

«Es un día sumamente especial para todos nosotros porque es el último día de Juan en El gran premio de la cocina. Él ya no va a estar en la próxima temporada, a partir de mañana. Tiene mucha energía, fuerza y ganas de descubrir cosas nuevas. En su mundo hay nuevos horizontes. A todos nosotros nos moviliza saber que es un día de despedida. Seguramente lo perciben del otro lado, pero también está bueno decirlo: somos un equipo enorme de gente y Juan es querido por todos. Es un gran tipo, un gran compañero», expresó Zampini, despidiendo a su histórico compañero.

A lo que Marconi agregó: «Siempre trato de ser útil y no importante, me parece que es algo que logré en el programa, día a día. Me llevo las relaciones. Acá hay gente trabajando que conozco desde los cinco años. Me llevo amigos nuevos de verdad. El gran premio de la cocina es una experiencia hermosa, estoy contento porque pasó y no estoy triste porque se terminó. El agradecimiento a todos los del canal», precisó, despidiéndose de la competencia de cocina que lo catapultó a la fama.

«Vos, Cari, sos una persona hermosa, profesional, aprendí mucho de cómo hay que ser cabeza de grupo. En estos dos años, en los momentos dífíciles que hemos pasado, estuviste. Y eso me importa mucho más que un punto de rating. No fueron dos años tan fáciles para mí. Tuve la enfermedad de un hermano y acá me bancaron, tuve una separación de un gran amor que me dolió mucho y acá me bancaron, tuve covid y acá me bancaron. Todos los que están acá pueden contar conmigo para lo que sea», agregó Marconi, emocionado.