Lalo Mir, como presentador y locutor reconocido en la Argentina, empleó su predominación en las comunidades para publicar un considerable mensaje. De la misma otros conocidos, como Flor Vigna, Paula Chaves y Vitorio D’Alessandro, el conductor se pronunció sobre la horrible avalancha de femicidios que sucedieron en el país. Meditó fuertemente en sus comunidades y no escatimó en ofrecer su fuerte opinión: “Somos el inconveniente”.

El mediático lanzó un mensaje en oposición a la crueldad de género, realizando un llamado a los hombres a fin de que tomen conciencia y se pare el flagelo, que se llevó, entre muchas vidas, la de la joven Úrsula Bahillo. “No somos una parte del inconveniente, somos el inconveniente”, expuso la figura pública en su cuenta oficial de Instagram. Entonces se grabó comentando sobre la crueldad de género y las muertes derivadas de esto.

“Estoy consternado con los femicidios, 48 en lo que va del año. Y el femicidio de Úrsula es múltiplemente vergonzoso por lo comunicado, por lo evidente y por lo previsible. Por la carencia de todo cuanto no debe faltar. Hasta la madre y la hermana habían dado la alarma”, lanzó Lalo Mir sin piedad alguna. Lejos de quedarse ahí, siguió: “Ahí están las mujeres manifestándose, pidiendo justicia a los chillidos… y los hombres les tiran balas de goma”.

“Se puede observar la bella sonrisa de la desaparición hasta el cansancio. Es desgarrador, pero al asesino le pixelan la cara. A no tenemos la posibilidad de verlo. ¿De qué lo resguardan? ¿De qué lo protegemos los hombres? Por el hecho de que no cabe duda de que el sistema lo manejamos los hombres, ¿no? Si no ofrecemos ese paso los hombres, el tema no posee, ni va a tener solución”, aseveró Mir, pidiendo cuenta al género masculino.

En forma de cierre, se remontó al pasado y mencionó que previamente, las mujeres eran solo “máquinas de alumbrar, la factoría que aseguraba soldados a la guerra y mano de obra a las industrias” y cuestionó a todos si eso proseguía siendo de este modo. “No somo una parte del inconveniente, somos el inconveniente. Prometo continuar pensando y actuando y los invito a ser parte de esta avanzada, que solo pelea por un tanto mucho más de amor y de humanidad. Es viable, lastima tanto mal y necedad”, sentenció el conductor, con indignación.