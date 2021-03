Es verdaderamente inesperado todo cuanto pasa en estos días con relación a «Polémica en el Bar», el período que Mariano Iúdica conduce mediante la pantalla de América televisión, y que se convirtió en un tradicional de la televisión nacional. Y sucede que la salida de Rocío Oliva fue una malísima novedad para el conductor que debió meditar en su remplazo, que al final se confirmó en «Intrusos«. Hablamos de Andrea Campbell.

«El lado B de una historia…la auténtica interna tras una silla, la silla de ‘Polémica en el Bar’, la que no va a ocupar Rocío Oliva y que le ofrecieron a Verónica Ojeda. La auténtica riña de fondo de las ex- de Maradona, ahora lejos de los chats, de los audios, de la desaparición, sino más bien, por el ego televisivo», empezó diciendo Rodrigo Lussich sobre lo que ocurrió con las exparejas de Diego Maradona.

«Fue tras una tarde de febriles llamados, de internas, de corridas, de un productor del programa que ha dicho: ‘Rocío Oliva desapareció’», manifestó dejando a todos enmudecidos con su declaración. «La interna por la silla de Rocío Oliva», apuntó sobre la reemplazante, quien fue anunciada minutos después por entre las panelistas, la conocida periodista Evelyn Von Brocke.

«Andrea Campbell desde el día de hoy de noche se marcha a sentar en ‘Polémica’. Un par de veces a la semana, confirmadísima», disparó la rubia. «Si agrada queda», añadió Rodrigo Lussich. Cabe rememorar que nuestra Rocío Oliva confirmó en vivo que no formará una parte del período de América televisión gracias a las pretenciones que tiene de hacer una carrera que le deje proseguir en los medios.

«El 22 de marzo comienzo a estudiar (periodismo deportivo). Tengo 30 años, deseo estudiar y progresar. Deseo estar en lo medios pero llevarlo a cabo bien, no sentarme aquí a preguntar ‘me enteré determinada cosa, ¿es cierto?’. No, deseo que sea con razonamientos. Estudiar y también ir al club, donde me crié, me hace feliz. No me da el día de hoy exactamente la misma hora con otra cosa que me hace feliz… Estoy proyectando a futuro», mantuvo.