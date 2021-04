El clan Maradona no posee paz. Es que tras la reaparición pública de Matías Morla en el software de Jorge Rial, explotaron múltiples internas en el seno de la familia del Diez. A lo largo de las últimas horas, la que fue de nuevo novedad es Claudia Villafañe, quien recibió un fuerte revés judicial por la parte de la Justicia de Miami. Sin lugar a dudas, la ganadora de la primera edición de «MasterChef Celebrity» no aguardaba esta triste novedad a horas de la polémica entrevista del letrado en América televisión.

Según información a la que accedió en única El Intransigente, un fallo de la Justicia de Miami le dejó a Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando, hijos de Diego Maradona, dirigir los recursos de su padre en USA, los que estaban hasta el día de hoy a nombre de Dalma y Gianinna. Sin lugar a dudas, la novedad golpeó fuerte a Claudia Villafañe, en tanto que ámbas hijas mucho más reconocidas del Diez están alineadas con su madre.

Además de esto, los jueces admitieron el pedido de los chicos de ser una parte de la causa que tiene a Villafañe como primordial encausada y a la que se le demandan 2.5 millones de dólares estadounidenses. Morla, exabogado de Pelusa, le había iniciado en vida un juicio a su exmujer, Claudia Villafañe, en el que le demandaba la adquisición que ella había efectuado entre 2000 y 2003 de seis departamentos en Miami, valuados en 6.237.000 dólares estadounidenses, en condición de soltera en el momento en que se estima que todavía se encontraba casada con el exfutbolista.

Sin lugar a dudas, la novedad explotó esta tarde para Claudia Villafañe. Hace un par de días, Matías Morla fue verdaderamente lapidario en el momento de ofrecer una entrevista para «televisión Nostra». «Es muy mentirosa. Está entrenada para la patraña. Diego ni la atendía. La llamaba ladrona. Ella no puede justificar su patrimonio y lo afirma el juez López Biscayart, no lo digo yo. El que le ha dicho ladrona fue Diego. No me arrepiento de haberle dicho ladrona», precisó el letrado, comentando muy mal de Claudia.

Asimismo disparó sin filtro contra Gianinna Maradona: «No la deseo pues me falta el respeto. Pero la diferencio de Dalma. No es tan beligerante como Dalma. Y su relación con Diego era otra. Gianinna se encontraba implicada con lo de la Bombonerita, pero no con la causa de los 900 mil dólares americanos. Ella lo dejaba tener contacto con su nieto. El día del cumpleaños de Diego en 2019 que mencionó que se encontraba todo vomitado y borracho no fue acompañada por un médico sino más bien con Daniel Osvaldo», sentenció el letrado.

