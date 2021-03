Hace unos días, la panelista y abogada Alejandra Maglietti lanzó contundentes declaraciones sobre algunos desconocidos aspectos de su relación con el futbolista Jonás Gutiérrez. En particular, la periodista dio a entender que durante el tiempo en que estuvo en pareja con el deportista, la actividad profesional de él era lo más se priorizaba en el vínculo. “Pareciera que uno es más importante que el otro”, expresó Maglietti en el programa La noche (El Nueve)..

Sobre la ruptura con Gutiérrez, la integrante de Bendita enfatizó: “Me preguntaron si fue una buena idea separarme y sí, la verdad que sí”. La modelo contó que, tras la separación, logró enfocarse mejor en su vida profesional. “Me estoy dedicando mucho más a mi trabajo. No digo que una pareja te quite energía. Pero, sin embargo, cuando estás con alguien que se dedica al deporte, y todo lo que eso conlleva, hay una cuestión en donde pareciera que hay uno que es más importante que el otro en la pareja”, comentó.

Consultado por los dichos de su ex pareja, el jugador de Banfield hizo su devolución en diálogo con Juan Etchegoyen en Radio Mitre. ”Fue una gran mujer. La realidad es que uno va atravesando los años y se va encontrando personas en el camino para ciertos momentos. Todos los años que estuvimos fueron muy lindos, después el camino nos separó. Creo que eso les pasa a todas las personas. En esos años he sido muy feliz, le he pasado muy bien”, comentó el futbolista.

Luego agregó: “No me duele lo que diga. Sé que me acompañó en un momento que yo atravesé una enfermedad y puede ser cierto que haya sido eso. La verdad es que le tocó acompañar en una situación delicada. Creo que tanto para ella como para mis padres debe haber sido muy difícil. Son palabras que uno respeta”.