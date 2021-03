Este fin de semana, Alberto Cormillot estuvo en boca de todos. ¿El fundamento? A sus 82 años, va a ser padre por tercera vez. Al lado de Estefanía Pasquini, la mujer con la que se casó a objetivos del 2019 en una liturgia muy íntima en Villa Devoto, está aguardando a la cigüeña y varios salieron a criticarlo.

“Uno está en su derecho a realizar lo que le parezca mientras que no se misión en la vida del resto“, expresó en Arriba Argentinos por la pantalla de eltrece. “Me enteré que hubo una polémica por el hecho de que me contaron, pero no prosigo de cerca lo que sucede en comunidades. Comprendo que muchas personas puede estar en concordancia y otra no. Es realmente difícil que alguien haya dicho alguna cosa que Estefy y no nos hayamos dicho en todo este tiempo sobre la resolución que tomamos y todas y cada una de las implicancias que tiene”, apuntó al aire.

“El viernes dejé de atender el teléfono y le dije a mi familia que no iba a ofrecer ni solo una nota. Pero, después opté por charlar con todos de esta forma se enteran lo que pienso”, reconoció.

Los primeros en darse cuenta de la llegada del bebé fueron sus hijos Adrián y Reneé. “Se los deseaba decir en lo personal y eso hice. se la veían venir por el hecho de que si estoy en pareja con un individuo joven, se conoce que es ineludible que eso ocurra en la mayor parte de las situaciones y es legítimo que Estefanía desee tener un hijo”, contó respecto a su mujer que es prácticamente cinco décadas menor que .

Debido al revuelo que causó la novedad, su mujer optó por sostener un perfil bajo. “Me semeja bien, y en verdad decidimos no ofrecer notas juntos. Lo último que deseo es manifestarse en las novedades de espectáculos, deseo continuar mostrándose en las de salud”, apuntó.

“La multitud me pregunta qué me imagino con el bebé, y les digo…¿Qué me quedo imaginar con un bebé que come, hace caca, duerme y llora? Que lo voy a mimar y proteger, considerablemente más no me puedo imaginar“, recalcó.