Regresa a América televisión. Tras un auténtico escándalo con lo que vivió en «Polémica en el Bar», el período que conduce Mariano Iúdica, contra el que lanzó gravísimas acusaciones, Virginia Gallardo confirmó su incorporación a «Intrusos«. Esto debe ver con la novedosa temporada que comienza el mítico programa de todo el mundo del espectáculo, en este momento a cargo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

misma, se ocupó de confirmarlo en sus comunidades, mucho más exactamente en su cuenta de Instagram, en la mitad de las ediciones que no paraban de medrar por estas horas. «Virginia Gallardo novedosa panelista de #Intrusos», «¡Afirmado! @evevonbrocke y @virchugallardo las novedosas incorporaciones en #Intrusos», afirmaban los comentarios que dio a saber enfrente de sus fieles.

Cabe rememorar que la salida de Virginia Gallardo de América televisión había sido en los peores términos. «Me fui pues pasaron cosas. Hubo ocasiones que no me agradaron y no deseaba omitir. Me fui, no volveré. Aprovecho a darle las gracias a la multitud que me acompañó. Me fui decepcionada. Hubo una ofensa muy grande hacia mí. No tienen la posibilidad de decir nada desde lo profesional. He tenido buenos compañeros, no voy a denominar a absolutamente nadie», aseveró meses atrás.

« decidí renunciar y varios me han llamado. Me despedí con un mensaje en el conjunto del programa. No fue por un tema económico. Mi sitio siempre y en todo momento fue muy cuestionado desde un montón de puntos. Era una mesa de hombres y hoy en día, siendo la única mujer, tenía la compromiso de hacerles comprender que el sitio de la mujer es otro. Podría decirse que me fui mal. Tuve mis fundamentos y me agradaría que lo expliquen», lanzó la rubia.

Ante tal afirmación, Mariano Iúdica asimismo se manifestó sobre esto. «Le deseo enviar un beso colosal a mi querida compañera Virginia Gallardo, amiga de muchos años y entre las primeras con las que empezamos el software en Telefe. El día de hoy le hicieron una nota en el software de radio de Ángel de Brito y dejó entrever que la salida de aquí fue enigmática y que solo entendemos. Todos y cada uno de los compañeros y el canal quedamos sorprendidos. Si hay algo que deberíamos comprender, nos encantaría saberlo. Y mucho más, con la relación de amistad que contamos hace unos años», respondió.