Este sábado, Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe con la quinta temporada de PH: Podemos Hablar. El programa contó un atractivo menú de invitados, aunque el resultado final en el rating no alcanzó las expectativas esperadas. Así y todo, el programa tuvo un poco de todo. Desde una sorpresiva confesión de Pampita, en la que marcó una punzante diferencia entre Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán, hasta una reflexión de Alberto Cormillot que será padre a los 82 años y expresó cuánto tiempo más cree que va a vivir.

El invitado que también tuvo sus momentos de brillo fue el conductor de Telefe Noticias Rodolfo Barili. Al referirse a su actual situación de pareja, el periodista enfatizó: “Con el coronavirus perdimos lo más simple, que es el no abrazar, no acariciar, no besar. Nunca paré de laburar y me fui a convivir con la mujer que amo y su peque de tres años. Cuando ya has atravesado el desierto de la separación, y de repente el amor te llega a los cuarenta y encontrás a alguien que sueña lo mismo que vos, hay un rayo que te parte y te cambia todo”.

También contó cómo se conocieron: “La conocí a través de un amigo. Me dijo que ella me había cruzado en la calle y que le había parecido que me había pegado bien la edad. Ella se había separado hacía poco y mi amigo nos propuso vernos. Estuvimos diez días escribiéndonos por WhatsApp. El día que nos vimos estuvimos hablando por seis horas. Creo que el amor en la adultez es el amor consciente, aunque un amigo del pueblo me dice que estoy tan estúpido como con el amor de la secundaria”.

Inevitablemente, y debido a las especulaciones del público, Kusnetzoff le preguntó a Barili por su relación con Cristina Pérez, su compañera de años en el ciclo de noticias. “Con Cris nos reímos mucho porque la gente cree que nunca lo contamos pero que pasó algo. Lo vivimos muy bien porque es parte del creer y desear que dos personas estén juntas”, dijo Barili descartando así todo tipo de rumores y dejando en claro que lo que siempre tuvo con su colega es una relación de amistad y compañerismo.

Además, contó que durante la pandemia su vínculo de confidencia con Pérez aumentó debido a la cantidad de horas que pasaron juntos trabajando, en modo burbuja sanitaria. “Nunca tuvimos tanta intimidad de contarnos absolutamente toda la vida y de vivir el proceso de la pandemia acompañando a la gente“, detalló el presentador de noticias.