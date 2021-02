Alex Caniggia se torna como entre las figuras públicas actualmente, adjuntado con Gastón Dalmau y Candela Vetrano. El mediático siempre y en todo momento se las arregla para asombrar a sus 1.3 millones de seguidores. Recientemente, efectuó una encuesta para entender qué pensarían si Alex se postulara a presidente de la Nación. Tras enseñar su deseo, el hermano de Charlotte sorprendió a todos y se tiñó el pelo con los tonos de la bandera argentina. ¿Va a ser nuevo look?

Tiempo después, se le vio en una historia de Instagram, adjuntado con Dani “La Chepi” con su estilo frecuente, con lo que, de entrada se ve que solo probaba. Como adelantábamos, el joven de 28 años confesó, por medio de sus historias de Instagram, que desea postularse como presidente de la Argentina. Lo logró, con un estilo serio y “empresarial”. Cabe rememorar que, muchas veces, el hijo de Claudio Caniggia se mostró lapidario con la administración de Alberto Fernández. ¿Hará su deseo en las próximas selecciones?

“¿Desean que el p*** amo 69 se postule de qué forma presidente de nuestra Nación? Encuesta aquí abajo gente, sí o no, no o sí. Por un país sin b*****», ha dicho a través de una filmación. El 78% votó que sí, al paso que el 22% que no. ¿Va a hacer caso de la opinión de sus entusiastas? Desde su renuncia al “Cantando 2020”, Alex Caniggia se encontraba lejos de la televisión, si bien sí comprometido en las comunidades. Es por ello que sorprendió su participación en el reality de cocina, “MasterChef Celebrity 2”.

Si bien su arranque no fue el más destacable, en el último espectáculo recibió buenísimos comentarios por la parte del jurado. “Alex, de las brusquetas hay un enorme avance. Todavía hay un sendero largo por recorrer pero hay un buen gusto. La salsa roja está rica”, ha dicho Damián Betular. “Me da la sensación de que está bien. De una escalera de cien peldaños subiste uno. Las papas están finas, están crocantes, tienen la textura adecuada, están bien. Increíblemente manejás bien los sabores. Lo que pusiste arriba, por mucho que sea un exceso, está bien. Y tu salsa está bien. Me alegra que vayas por el sendero preciso”, lanzó Germán Martitegui.

Pese a su esfuerzo, el influencer deberá llevar a cabo frente este domingo al primer desafío de supresión. ¿Va a ser su último día en el software? Sin embargo, no es la única novedad que ronda al polémico. Recientemente, se mostró muy cerca de su ex-, Macarena Herrera. Alex enseñó los waffles que merendaron juntos y que preparó la rubia. Antes que comenzaran los comentarios y las especulaciones, nuestro Caniggia mencionó que eran solo amigos.