Ayer Gianinna Maradona, la hija menor de Diego Maradona al lado de Claudia Villafañe, le envió al final la carta archivo a Luis Ventura donde y su hermana lo culpan de hostigamiento. Como entendemos, las herederas de El Diez arremetieron fuertemente contra mediante las comunidades, pero al sentir que no había tregua de su parte eligieron tomar medidas en la Justicia. Tras recibir la carta archivo de Gianinna Maradona, ¿cuál fue la reacción de Luis Ventura?

Según comentó Pía Shaw en el software de Ángel de Brito, donde se dio a saber la novedad en relación a este tema, Ventura está de vacaciones a lo largo de esta semana, por lo que, no iba a comunicar con la multitud su situación hasta regresar al América televisión. Gracias a esto, Mariana Brey le escribió para entender sus experiencias con relación al tema y le respondió en directo.

«Bueno, charlé con esta mañana y me cuenta lo de las vacaciones que es lo que mentaba Pía, citando a que escucha el trinar de los pájaros, que es lo que elige ahora mismo», empezó leyendo la panelista. «Y afirma: ‘El tema es de los cronistas y no mío. Me solicitan que no hable y me llaman mis colegas a fin de que lo realice. Total el malo siempre y en todo momento soy . Lo haré donde lo debo realizar. Pero sepamos que todos publican todo, reproducen todo y se hacen amigos de la otra sección’», manifestó Brey que le había dicho Luis.

«‘Total, Ventura se come las puteadas y las alertas. ¿Y sabés qué? Voy a contestar donde deba llevarlo a cabo. En la Justicia», cerraba expresando esta leyenda del periodista. ¿Qué van a pensar las hijas de Diego Armando? ¿Volveremos a verlas redactar en contra suya por medio de las comunidades? ¿O aguardarán a hallarse frente a frente con gracias a esta carta archivo?

«Que me demanden no quiere decir que la demanda sea real. sí voy a enseñar una demanda real, con argumentos, solo compendiando todas y cada una de las brutalidades que me escribieron en las redes en los últimos meses. Si periodísticamente nos habituamos a que nos cierren la boca en el momento en que notificamos con datos…todo cuanto notifiqué es lo que después han publicado en sus redes. Charlan de misoginia, pero se olvidaron de su temporada con Verónica Ojeda, en el momento en que no reconocían a Jana como hermana, del régimen que le brindaron a Doña Tota, de qué manera trataron a muchas de sus tías…charlan de misoginia, pero repasaría un tanto lo que dijeron y escrito», había dicho Ventura días atrás en la tv tras comprender las medidas que pensaban tomar Dalma y Gianinna.