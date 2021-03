Por último, la espera acabó para Mirtha Legrand. Es que después de insistir por semanas, la histórica conductora recibió el día de hoy la primera dosis de la vacuna para el coronavirus. Como era de aguardarse, la información se viralizó de forma rápida y la vacunación de La Chiqui pasó a ser entre las novedades mucho más esenciales del día. Tras recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V, Ángel de Brito logró el aviso más esencial sobre la estrella: le va a hacer una entrevista mañana en en LAM.

«Mirtha vacunada. Este viernes nos comenta en ⁦@LosAngeles_ok⁩ #lam», precisó Ángel de Brito en Twitter, dando la fuerte información. Así, la conductora de los habituales almuerzos incorporará en primera persona de qué manera fue su odisea para ser vacunada tras múltiples semanas de reclamos. Podemos destacar que cuando La Chiqui reciba la segunda dosis de la vacuna, es prácticamente un hecho que volverá a la pantalla de El Trece para llevar las bridas de su histórico programa.

Precisamente, fue nuestra Mirtha quien propagó con bombos y platillos la novedad sobre su vacunación en las comunidades: «El día de hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta oportunidad. Paciencia que el momento llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!», sentenció la estrella en Twitter, ocasionando una cuota de felicidad en sus una cantidad enorme de entusiastas. Sin lugar a dudas, todos aguardan deseoso su regreso a la tv.

La buena nueva llegó después de semanas angustiantes. Es que hace unos días, Mirtha se había quejado en la pantalla de América televisión por las retardas en el momento de recibir la vacuna: «Estoy aguardando que me informen, estoy empadronada. Ahora habría de estar vacunada, con la salud no se juega. Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me ignoran”, precisó la Chiqui con mucha ironía en diálogo con «Intrusos». Después de sus protestas públicas, la reconocida conductora al final acabó logrando lo que deseaba.

Mirtha, de 94 años, volvió a pasar una increíble día el día de hoy tras su reciente celebración de cumpleaños. «Muchas gracias, por tantas muestras de cariño, los saludos y buenos deseos de todos que me acompañan desde hace tiempo y me hacen llegar por medio de los mensajes y llamados, su amor y aprecio en este día tan particular!», expresó la estrella en Twitter aquel día, agradeciéndole a los entusiastas la cantidad considerable de muestras de amor que recibe todos los días.