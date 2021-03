María O’Donnell es una periodista y escritora argentina que llegó a un público mucho más masivo con su paso por «MasterChef Celebrity 2«. Como sabemos, ha tenido momentos muy buenos dentro del certamen y a causa de esto, se ganó a muchos fanáticos en las redes. En las últimas horas, tras su éxito en Telefe dio la mejor noticia a sus fanáticos. ¿Con qué se relaciona?

Con un nuevo proyecto laboral. Desde la cuenta oficial de Twitter de CNN mostraron un video promocional del nuevo ciclo donde O’Donnell estará acompañada por Ernesto Tenembaum. «En todo informe, la resolución depende del punto en que se mire el tema», expresa la voz en off de dicha filmación en primera medida. «Algo tan simple como un nombre puede ser muy sencillo, María, Ernesto», indica luego la periodista.

«O algo un poco más complejo. O’Donnell, Tenembaum», expresa. «Tranquila María, CNN tiene un club de apellidos complicados», se lo escucha decir luego a Juan Pablo Varsky, quien también forma parte de dicha señal. «@odonnellmaria y @ertenembaum llegan a la pantalla de @CNNEE con #Conecta2 con toda la toda la información con una mirada distinta. Te esperamos a partir del 3 de abril, todos los sábados a las 9 P.M. hora de Miami 10 P.M. hora de Argentina», comentaron desde la cuenta oficial del canal para darles la bienvenida.

Debido a este posteo, en el mundo virtual muchos internautas felicitaron a María por su gran crecimiento profesional. Como sabemos, O’Donnell está muy contenta con su paso por el reality de cocina del canal de las pelotitas, cada desafío es de mucha emoción y si bien consigue apoyo por parte de la gente, en uno de los últimos programas un error la dejó en el ojo de la tormenta y por esto recibió varios mensajes de críticas.

Todo se dio cuando publicó en su cuenta una foto junto a la Gunda Fontán y mencionó que habían pasado a la siguiente ronda. Sin embargo, no se percató de que en la pantalla chica aún el resultado no había sido dado. Por lo cual, les «spoileó» el final del programa a los televidentes. «Perdón, no era la idea. Pero era una publicación programada. No volverá a pasar», fue uno de sus mensajes para un usuario que le avisó lo que había hecho.