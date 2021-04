En enero, mientras hacía temporada teatral en Mar del Plata, las tablas le jugaron una mala pasada a Adriana Aguirre y se accidentó en el medio de una función. La actriz debió ser trasladada de urgencia a la Clínica Colón de La Feliz. Hoy se encuentra atravesando una dolorosa recuperación y quien la acompaña en este proceso es Ricardo García, su ex pareja. Fue él quien habló en Nosotros a la mañana sobre el estado de salud de la vedette.

“Se cayó sentada. La realidad es que, si caía de cabeza, seguía el mismo camino que Sergio Denis”, señaló el actor. “A veces grita de dolor. Primero la operó el doctor Alberto Ferriols. Ella terminó de cumplir su contrato, siguió haciendo las funciones pero, al final, ya no daba más”, contó.

Al aire, confesó que fuera de las lesiones corporales, lo más preocupante son las consecuencias en su bienestar psicológico. Al estar alejada del trabajo, Aguirre se deterioró notablemente. “Ella trabajó siempre con su cuerpo y se encuentra en un estado emocional catastrófico. Empezó el psicólogo y el psiquiatra”, indicó.

El mediático además, explicó que ella quedó desamparada porque las autoridades de la productora de Un loco súper show y del Teatro La Campana no hicieron un seguimiento de su estado de salud. “De lo que pasó con el escenario prefiero que hablen mis abogados porque no quiero meter la pata. Hasta ahora, nadie me llamó de la producción, ni siquiera el día que internaron a Adriana. Cuando pasó el accidente, el único que corrió fui yo, la cargué en el auto y la llevé a la clínica”, manifestó.

Anteriormente al grave accidente, Aguirre ya se había descompensado en una función en MDQ. La actriz debió ser atendida de urgencia y si bien en su momento creyeron que había sido debido a un cuadro de presión alta, posteriormente determinaron que era un síndrome vertiginoso.