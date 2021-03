Se trata, sin lugar a dudas, de una de las mujeres que más ha dado que hablar en el mundo del espectáculo de nuestro país en los últimos años. Loly Antoniale irrumpió en el ambiente artístico cuando decidió dejar atrás su Córdoba natal para probar suerte en Buenos Aires, donde trabajó con los productores más importantes de todos, como fue el caso de la propia Flor de la V. Pero desde hace tres meses, todo es angustia y preocupación.

Fue el 20 de diciembre cuando la modelo publicó por última vez en su cuenta de Instagram, donde mantenía un perfil muy alto, compartiendo todas sus vivencias con sus seguidores. Y es que desde hace algunos años se encuentra en Miami, Estados Unidos, donde decidió mudarse tras el escándalo que atravesó por su separación de Jorge Rial, el exconductor de Intrusos.

«Lo que aprecias…te aprecia🤗✨en MI🌎», manifestó a fin de año Loly Antoniale en lo que fue su última aparición. En medio de la incertidumbre, en el programa de Ángel de Brito, «Los Ángeles de la Mañana», el cual se emite a través de la pantalla de Canal Trece, las panelistas fueron muy filosas al momento de hablar de ella, sobre todo Cinthia Fernández, con quien mantiene una muy mala relación.

Esto sucedió cuando hablaban de la boda de Abel Puntos, ya que la panelista indagó si la ex de Jorge Rial no había tenido una relación con el famoso y querido cantante. “No, dejá tus odios de lado. No tires por tirar, si vos las odiás ¿Por qué era que la odiabas?», indagó el conductor siempre dispuesto a desenmascarar a todos. «¡Porque fue novia de Baclini!», respondieron sus compañeras todas juntas.

«Igual Loly está desaparecida, desde el 20 de diciembre que no postea nada”, señaló Cinthia Fernández sobre la actualidad de la morocha. “¿Y vos estás obsesionada, la estás siguiendo?”, lanzó Ángel de Brito, quien dejó muy en claro que sabe mucho más de lo que dice. “Un día voy a contar todo lo de Loly, todo. Un día fui a trabajar con ella a Uruguay y, a la vuelta, fue picante mal», sentenció.