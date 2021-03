Enrique Pinti, exactamente la misma Moria Casán y Mirtha Legrand, se encuentra dentro de los artistas con mucho más trayectoria y importancia en la industria del diversión. Después de un año sin actividad por la pandemia, el comediante dio una entrevista donde relató su experiencia en este contexto tan peculiar y asimismo logró afirmaciones atrayentes sobre su vacunación contra el Covid-19.

En una nota con Susana Roccasalvo para «Inexorables», el comediante contó cuál fue una de sus primeras salidas después de un año de aislamiento: «Dejé el claustro hace unos días que me vacuné. El 8 de marzo del 2020 terminé la temporada y el 9 me encerré en mi casa. Frente de la alarma ahora se encontraba alarmado. Estoy re divertido en mi casa, iba de la vivienda al teatro».

«Tengo inconvenientes motores por la diabetes que tengo desde el año 15 que se me desató de cuajo. Tengo un ojo que ve en el momento en que puede y tengo las piernas muy agarrotadas. No tengo una auténtica seguridad…. «, aclaró el popular y, en ese marco, logró una apreciación sobre lo que sucedió en la primera día de vacunación en CABA: «Prácticamente nos morimos todos del lío que había…».

Minutos después, el actor dio mucho más precisiones sobre el mal instante que le tocó enfrentar: «Este género de anécdotas, de en el momento en que se marcha a vacunar no guarda relación con el virus, debe ver con la desorganización argentina que es una marca de factoría. En el momento en que llegué al Luna Park y vi un lío creí que iba a haber una cola, pero era una multitud».

«Deseo recalcar que esto se arregló en este momento, vayan viejos a vacunarse que no tendrán que pasar por este suplicio», aseguró el popular en otro segmento. En forma de cierre, le dedicó unas expresiones a Mirtha Legrand: «La deseo felicitar por su entereza, no todo el planeta logra que Sputnik le mande una felicitación en inglés. Eso lo puede conseguir gente que tiene un prestigio en todo el mundo si bien no trabaje en otros lados».