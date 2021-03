Dalma Maradona pertence a las figuras públicas actualmente, adjuntado con su mamá, Claudia Villafañe, y su hermana, Gianinna Maradona. Recientemente, sucedió una marcha para soliciar justicia por su papá, Diego Maradona, en tanto que murió en situaciones inciertas. No obstante, todo se desmadró y tanto , como su madre y su hermana debieron protegerse en un hotel. En la mitad de este revuelo, Maite Peñoñori aclaró qué ocurrió con Dalma y Claudia en la marcha: “Trataron de manotearme”. Explicó el espectacular relato de las perjudicadas.

El acercamiento empezó a las 18 horas y últimamente aún quedaban 2500 personas en el sitio. Frente a la enorme multitud, hubo un enorme descontrol. Al notar llegar a las hermanas Maradona y su mamá, los fanes del futbolista se abalanzaron sobre y se vieron obligadas a huír. Claudia Villafañe tenía planeado ofrecer unas expresiones de agradecimiento a los presentes, pero jamás ha podido hacer su deseo, gracias a las situaciones presentes.

En el momento en que todo se calmó, Dalma Maradona y sus familiares lograron dejar el hotel desde se escondían. América Novedades notificó que están en buen estado de salud, si bien muy asustadas por lo ocurrido. La panelista de “Los Ángeles de la Mañana”, Maite Peñoñori estuvo que se encuentra en la marcha y no vaciló en ofrecer su opinión sobre lo sucedido en su cuenta oficial de Twitter.

“La marcha fue un descontrol. Había muchas personas pasada y trataron de manotearme el celular 3 ocasiones. Pero no escuché ni una pu**** a Claudia ni a la familia. Hubo a Morla y en su mayor parte cantos maradonianos”, escribió la blonda, sin ofrecer vueltas. En exactamente la misma línea, la actriz asimismo dio su criterio sobre lo sucedido: “Desgraciadamente fuimos caminando hasta el Obelisco lo mucho más bien hasta el momento en que la prensa se nos tiró encima, fue irrealizable continuar continuando pues la prensa asimismo comenzó a mover a la multitud y nos dio la sensación de que no era la manera”.

Y añadió: «No fuimos a ofrecer notas pues el propósito nuestro no era ese! Absolutamente nadie insultó a mi mamá como desean inventar (todo lo opuesto) y no nos fuimos a refugiar a ningún hotel sino habíamos dejado nuestros coches en ese estacionamiento! Merced a mis amigos que me acompañaron y gracias a todo el mundo que fue auténticamente a soliciar justicia por mi papá! Afortunadamente no debo ofrecer notas para argumentar nada pues como todos saben fuimos solo a soliciar justicia! El día de hoy no era el día para solamente! (sic)”.