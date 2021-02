En la mitad de las revelaciones en relación a la vacunación VIP para gobernantes, políticos y amigos del poder, la exdiputada nacional Elisa Carrió acusó a La Cámpora de jurar “una afiliación en lugar de una vacuna” y criticó tanto al exministro de Salud, Ginés González García, como al embajador en Brasil, Daniel Scioli, a quienes trató de “cínico” y también “estúpido”, respectivamente.

“La Argentina es como un enorme volcán, donde salió una lava negra y al unísono radiante. No es solo la vergüenza del presente gobierno, es nuestra vergüenza pues de todos modos escogemos a este y otros muchos gobiernos, lo que revela que los permisos tienen la posibilidad de saber la vida y la desaparición de la gente”, propuso Carrió en afirmaciones al programa Desde el plano, del canal TN.

A tono con su planteo filosófico antecedente, la líder de la Coalición Civil remató: “Nos encontramos en el piso de la caída, ética y política de la Argentina. Esto debe ser un barro iluminador”.

En relación a la renuncia de Ginés González García al Ministerio de Salud, Carrió fue categórica y también incluyó una fuerte demanda contra La Cámpora: “O sea puro cinismo, desearon cortarle la cabeza a alguien que pertenece a la empresa de los fármacos. Pero no es suficiente con esto, por el hecho de que a esto no lo podía desconocer el Presidente como absolutamente nadie ignoraba en la provincia de Buenos Aires que La Cámpora afiliaba en lugar de una vacuna. Cristina (Kirchner) tampoco puede eludir, absolutamente nadie puede hacerse el distraído”.

Citando a los escándalos anteriores que daban a conocer a jóvenes componentes siendo inoculados con la vacuna para el coronavirus, Carrió no dio marcha atrás en su demanda y acusó a la organización política ultrakirchnerista: “En las esquinas de la provincia de Buenos Aires sí me consta, pues he tenido gente que vive en esos partidos y sabe de qué manera es el mecanismo”.

Por su parte, la exdiputada opositora no solo cargó contra Ginés, sino más bien además de esto contra esos que han recibido la vacuna en el Ministerio de Salud, en especial contra Scioli, a quien calificó como “un chaval sin conciencia ética, un estúpido, inútil de meditar“.

Por otro lado, Carrió no descartó que podría haberse formado un vacunatorio VIP en otro gobierno, aun si el expresidente Mauricio Macri hubiera sido reelecto: ” pienso que asimismo habría habido otros salones VIP, por el hecho de que es el sistema argentino el que da permisos. De ahí que esto asimismo una charla ética que debemos ofrecer entre todos: a dónde llegamos. Lo digo con bastante mal”.

“ me marcho a vacunar última por el hecho de que es necesario ofrecer el ejemplo, si bien me cueste la vida”, concluyó.