En el último mercado de pases Boca apuntó a numerosos apellidos para remarcar el plantel, con la meta de combatir por la Copa Libertadores. No obstante, por distintos ocasiones que se fueron dando el único que ha podido sumarse fue Marcos Colorado. Uno por los que el Xeneize negoció hasta último instante fue por Esteban Rolón, volante central que en la actualidad forma parte a Huracán. El jugador logró mucha fuerza pero por último la operación no se dio.

El hombre surgido en Argentinos Juniors apostó fuerte para ponerse la remera azul y oro, lo que lo llevó a ausentarse en numerosos adiestramientos e inclusive decidió no firmar planilla en la primera fecha de la Copa de la Liga. Alejandro Nadur se puso estable y solicitó 1 millón de dólares americanos para desprenderse del jugador, un monto que Riquelme no estuvo presto a poner. Frente a la negociación caída, en el Globo han tomado una resolución.

Durante el día de ayer el club de Parque Patricios jugó contra Unión de Santa Fe, y Rolón no fue concentrado. Israel Damonte decidió relegar al volante de 25 años después de múltiples semanas en las que prácticamente no ha podido tener . En este momento no se conoce lo que va a suceder, en tanto que la actitud del hombre surgido en el Bicho de La Paternal no agradó bastante. Sin embargo, se estima que va a haber una charla para lijar asperezas pensando en los próximos partidos.

Por otro lado, hubo selecciones en el Globo y David Garzón se transformó en el nuevo presidente de la institución. En diálogo con TNT Sports, el dirigente charló sobre el futuro de Rolón, y dejó en claro cuáles son sus pretenciones. “Si me preguntás lo que pienso, lo requerimos aquí en el equipo. Si el monto no nos cambia la ecuación, lo necesito en el club”, comentó en primer punto. Entonces le lanzó flores al futbolista que llegó en la época del 2020.

“Pertence a los players mucho más esenciales del plantel y lo requerimos en el equipo para luchar en los promedios… Entonces, si me das a escoger, lo deseo aquí jugando antes que el importe que ofrecía el otro club, pero no estuve en negociaciones. Hablo sobre teóricos”, concluyó Garzón. Lo preciso es que hay una cláusula de salida de 500 mil dólares estadounidenses para el mes de junio, con lo que indudablemente Boca volverá a la carga por el volante.