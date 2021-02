Graciela Alfano estuvo este lunes a través de una llamada, comunicándose con «Los Ángeles de la Mañana», contando algunos detalles de lo que fue su relación con Carlos Menem. Ya que, como sabemos, el expresidente falleció hace pocas horas. En medio de esta entrevista, la exvedette quedó al descubierto, ya que está de vacaciones con un misterioso hombre. ¿Quién es?

«Escuchame Graciela, ¿Dónde estás ahora?», quiso saber el periodista de espectáculos luego de su relato sobre este vínculo con el expresidente. «Ahora en este momento estoy en Claromecó, en la playa. Estamos cerca de un campo», expresó Alfano. «¿Estás de vacaciones con la persona que me dijiste?», le consultó el conductor de LAM. «Está cerca. es un señor que tiene un campo acá cerca, ya nos conocíamos de antes, éramos vecinos», le comentó Graciela.

«¿Es el médico Grace?», lanzó sin filtro Mariana Brey dejando expuesta a la rubia. «Em, no», soltó la exvedette causando la risa de todas las panelistas. «Lo tengo cerca. Hay una edad en que uno tiene que tener un médico cerca por las dudas», agregó la entrevistada a modo de broma. Como sabemos, Graciela es una de las mujeres más lindas de nuestro país y siempre tuvo muchos pretendientes durante sus años en los medios de comunicación.

A pesar de los intentos del equipo por adivinar quién era la persona en cuestión, la rubia no dio más declaraciones respeto al tema. «No es casual que se haya muerto un 14 de febrero, Día de los Enamorados. Carlos era un gran seductor. No es que seducía a las mujeres, él era un gran hechicero. Lograba que la gente sacara un potencial que no sabía que tenía. Recuerdo que había gente que no lo quería y terminaba enamorado. Eso tiene que ver con la personalidad e inteligencia», contó respecto a la figura de Menem.

«Era un hombre coherente con el mismo. Él hizo lo que quería. Él lograba sus objetivos, siempre le consultaba por muchas cosas. Yo lo conocí antes de ser presidente, me tenía encantada», prosiguió diciendo. Incluso, confesó que la invitó a vivir con él en Olivos luego de separarse de Zulema. ¿Qué pensará la familia del funcionario sobre sus dichos en medio de este momento tan duro?