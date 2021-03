Yanina Latorre ha compartido mucha información en los últimos días sobre la pelea entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Como sabemos, ella conoce al economista debido a la relación que tuvo con él con Amalia Granata, quien es muy amiga de Latorre. Por lo cual, muchos de los datos que ha confesado en Canal Trece sobre el vínculo con Luli los conoce por preguntarle en alguna que otra cena. Sin embargo, ayer sorprendió a todos ya que reveló en vivo las extrañas excentricidades del economista.

Todo se dio mientras comentaban la mala onda que siempre existió entre Salazar y los hijos de Martín, situación que no se vivía de la misma forma con Amalia. Sin embargo, tras el final de su relación, los hijos de Redrado nunca más se comunicaron con la actual diputada. «Tenian re buena relación. Ellos venían a casa a cenar. Y bueno, yo conté que Redrado era un maniático, no te come el sushi que vos comprás», comenzó diciendo la mamá de Lola y Dieguito.

«¿Cómo?», manifestó Ángel de Brito, el conductor del programa muy sorprendido. «Sí, venían a casa a comer, yo le pregunté que quería comer, tenía un montón de problemas. Y me dice: ‘el sushi lo llevamos nosotros’ ‘¿Qué marca te gusta? Le dije yo. Para mi genial, ¿sabés que? Gastá vos Redrado’», agregó luego la panelista causando la risa de sus compañeras de equipo. «Es la marca que todos conocemos, pero la tiene que traer él porque desconfía», indicó Yanina.

«¿Qué miedo tiene? ¿Que lo envenenen?», consultó Ángel. «Y seguramente», cerró diciendo Latorre. Recordemos, que entre otros de los datos que compartió hace pocos días, dijo que Luciana mantiene un acuerdo económico con Martín para que mantenga a su hija hasta que ella cumpla la mayoría de edad. «Ellos dos tienen un contrato, que es el mismo que vengo contando hace un montón. Tienen un contrato donde él tiene que mantener a la niñita hasta la mayoría de edad. Hasta los cinco años son 13 mil dólares», dijo Latorre en primera medida.

«Él pagó el tratamiento y se compromete a hacer como de un padre. Esto nunca se pudo blanquear porque los dos hijos de Redrado la detestan y bien detestada que está. A partir de los 5 años hasta los 18 son 10 mil dólares. Hay un video, no voy a decir más que esto, que tiene Ana Rosenfeld. Por eso te digo que es un horror. Yo no voy a decir que contiene el video pero Ana Rosenfeld lo tiene en su poder y Redrado sabe de su existencia. Y se supone que la amenaza sería: ‘Vos dejás de mantenerme y ese video sale a la luz’», cerró.