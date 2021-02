Pocos das atrs se celebr a nivel mundial el “Da del Amor y la Amistad” o llamado desde antao como “San Valentn“. La pandemia de coronavirus no impidi que miles de personas festejaran la fecha aunque fuera con mensajes virtuales, regalos a distancia y diversas demostraciones de cario online.

En este contexto, en las redes sociales se viraliz un video de un nio que fue interrogado por la famosa fecha de los “enamorados”. La respuesta del pequeo hizo estallar de la risa a millones de personas que, en muchos casos, se sintieron identificadas con el sincericidio del infante.

En el clip aparece un varn, del cual no se sabe su edad, que asegura amar a su madre y tambin, siente que no lo ama nadie. T ests enamorado?, le consult una reportera en la calle. “Bueno, una parte s una parte no“, afirm l. “La parte que s, porque estoy enamorado de mi madre y la otra parte que nadie me quiere, continu sorprendiendo a la mujer que lo estaba entrevistando.

Fue la usuaria de Twitter @_anamolins, quien comparti las imgenes que duran poco ms de un minuto y las cuales se viralizaron en segundos. La publicacin, al momento, cuenta con ms de dos millones y medio de reproducciones y se ha compartido ms de 45 mil veces.

Los comentarios de los internautas tampoco tardaron en hacerse presentes. “Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos a la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta, reflexion una usuaria con un conocido texto de John Lennon.