Aníbal Pachano pertence a los competidores mucho más estimados de «Corte y Confección Conocidos». Es que a partir de puro esfuerzo y dedicación, el mediático se transformó en entre los diseñadores mucho más relevantes del programa conducido por Andrea Politti. A causa de eso, el coreógrafo acabó recibiendo el día de hoy una increíble devolución por la parte de los integrantes del jurado. Aun, Aníbal se animó a contarlo todo y charló de su fuerte historia de vida en el planeta del espectáculo.

«Me conmueve. Sí, por el hecho de que es una historia fuerte la que tuve en este planeta del espectáculo. Y el último fue recibir un premio a mi trayectoria”, precisó Aníbal Pachano en primera instancia, muy feliz por el increíble puntaje que le pusieron los pertenecientes del jurado. Benito Fernández, por poner un ejemplo, resaltó mucho su diseño: «Me conmueve que logres poner ese arte, ese amor. Me chifla, me chifla en el momento en que no te bloqueás, en el momento en que puedes dejarnos estas cosas increibles, la realidad que es increíble lo que puedes llegar a producir y te respeto desde todos y cada uno de los sitios», sentenció el jurado.

“Deseo felicitarlos a los tres, Nahuel, que te hayas sacado los bigotes para una pasada que charla de lo puesto en compromiso que andas, que interpretás lo que él deseó poner y lo esencial que es para él este trabajo. Para mí, este trabajo es fantástico, con lo que transmite y con lo que puedes trasmitir mediante una indumentaria. Pero bueno, mi voto es misterio”, añadió el jurado, felicitando al coreógrafo. A eso que Aníbal le retrucó: «Muchas gracias, merced a maquillaje, a la multitud de arte, a Celeste y a todos y cada uno de los que siempre y en todo momento trabajan y me ponen lo destacado”, precisó.

Sin lugar a dudas, el día de hoy fue una gala muy especial de «Corte y Confección Conocidos», puesto que múltiples competidores se emocionaron al aire. Ximena Capristo, por servirnos de un ejemplo, se conmovió por tener que homenajear la semana próxima a Romina Yan. «Ximena Capristo, deberás inspirarte en el videoclip ‘Pimpollo’, de Romina Yan. Viste que es realmente difícil no percibir esta música y sentirse completamente feliz. Romina estuvo adelante de ‘Chiquititas’ a lo largo de 4 temporadas, de 1995 a 1998, y después volvió con participaciones particulares”, le señaló Andrea Politti en primera instancia.

A eso que Ximena le respondió: «Me marcho a inspirar en ella, en ese ángel, en la canción, y en todo el recuerdo que nos dejó a lo largo de toda… yo era un poquito mucho más grande, pero mi hermana se encontraba todo el día y era entusiasta de ‘Chiquititas’. Y tengo ese enorme recuerdo, y de varias cosas. Deseo traer la esencia de Romina y no faltarle el respeto a los fanes, evidentemente, pues tiene muchos entusiastas en el mundo entero. Y percibir ese ‘¡Pim-po-llo, tulín, tulín!’, ¡qué hermoso!”, expresó la vedette, muy feliz por la posibilidad que va a tener.