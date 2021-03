«Corte y Confección Famosos» no para de sorprender a los televidentes. Es que además de las presentaciones que hacen los participantes a diario, todo lo de color que rodea al programa termina convirtiéndose en noticia. Durante la tarde de hoy, Andrea Politti se tomó unos minutos para indagar a Matilda Blanco, quien es la jefa del taller del reality de costura. ¿Hay amor entre la jurado y Mario Guerci en la competencia de las tardes de El Trece?

“La verdad que no tengo ni idea de qué le pasará, yo no sé qué le hice. Tampoco le dije nada tan grave”, comenzó diciendo Guerci luego de que Matilda criticara su presentación. Tras los dichos de Guerci, Andrea Politti interrogó a la jefa del taller: «Qué pasó con Guerci?, contame un poquito. Vení, vamos a charlar entre chicas. ¿Qué pasa, te gusta él?», le preguntó la conductora sin vueltas, haciendo sonrojas a la jefa del taller. Sin dudas, nadie esperaba el cuestionario.

«¿Tengo que blanquear acá, justo que no nos ve nadie? No me gusta contar esas cosas… más o menos”, le retrucó Blanco, tratando de cambiar de tema. Sin embargo, Andrea Politti volvió a insistir: «Pero entonces sí, hay algo. Porque pone cara de soñadora, usted. Empieza a hacer así con los ojitos», precisó, mandando al frente a la jefa del taller. «Es mi mirada de siempre», le respondió Matilda, sin entrar en el juego y resistiéndose a las preguntas de la conductora.

«No, yo la veo como más brillosa su mirada. ¿Tiene alguna esperanza?”, quiso saber Politti. A lo que Matilda le respondió: «¿Guerci conmigo? No, ninguna. Lo que pasa es que… no, no importa”, precisó la jefa del taller. Tras una nueva consulta de Politti, Blanco contó todo: «Tuve unos mensajes, pero no me gusta hablar de mi vida privada, usted sabe. Yo no puedo contar mucho más. Lo que pasa es que en un momento casi hacemos un trabajo juntos y ahí quedamos conectados”, sentenció, abriendo el interrogante.

Pensando en la actualidad del reality de costura, Pachu Peña regresó recientemente a la competencia en el repechaje. «Atención: no hay repechaje. Ustedes saben que los últimos que se fueron, Anita y Pachu, a los dos se les ofreció volver. ¿Quién habrá dicho que sí y quién habrá dicho que no? Así que a los dos últimos eliminados se les dio esta oportunidad, pero a partir de este momento no hay repechaje. Anita dijo que no quiere volver… ¡y adelante Pachu Peña!», expresó durante una de las últimas galas Andrea Politti, dándole nuevamente la bienvenida al histórico humorista.