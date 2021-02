En “Flor de Equipo”, el software de Telefe conducido por Florencia Peña, Marcelo Polino y Paulo Kablan, Nancy Pazos se animó a contestar las cuestiones mucho más personales. La periodista participó del “Cuestionario Incomible”. Si no respondía, debía evaluar platillos repugnantes. “Aparte de tu ex-, Diego Santilli, ¿tuviste algún otro romance con un político?”, deseó comprender su compañera. La otra lo negó y efectuó un comentario polémico: “El único que me la puso me logró tres”.

“Y no sabés como me debía abrir”, añadió. Después, desearon comprender si salvaría a Polino o a Kablan en el caso de que estuviesen en un bote a puntito de hundirse. Nancy escogió al segundo, ya que tenía mucho más chances con que con el embajador de “MasterChef Celebrity”. Entonces, Peña le solicitó: “Mencioná tres figuras del espectáculo que te hagan estimar agarrarte la cabeza toda vez que charlan de política”. La conductora de “Ruleta Rusa” descubrió que le disgustó que Cinthia Fernández se postule como miembro del congreso de los diputados nacional.

Según , no sabía el concepto de la palabra “legislador”. Fernández habría interpretado que era un cargo distinto al que deseaba ejercer. “Dio a comprender una falla cognitiva”, opinó. Del mismo modo, aseguró: “Todavía ni la escuché charlar sobre el tema”. Asimismo apuntó a Viviana Cana y a Amalia Granata, quienes tenían una posición en oposición a la legalización del aborto. Sin embargo, logró una aclaración sobre la primera: “Le tengo respeto y charlamos”.

Ahora, la interrogaron sobre el interrogante mucho más incómoda que le había hecho a un entrevistado. “¿Existe alguna que haya estado en su sitio?”, bromeó . Nancy recordó que le había sucedido con una convidada del magazine, Claudia Villafañe. La ganadora de MasterChef había visitado el espectáculo después de su triunfo en el certamen. Pazos deseó comprender por qué razón se refería a Diego Maradona como “el padre de mis hijas” y no lo llamaba por su auténtico nombre, lo que la incordió un tanto.

“¿A qué entrevistado beboteaste mucho más y de qué forma acabó?”, la cuestionó su amiga. “A todos”, se burló Noelia Antonelli, entre las panelistas. Sin embargo, la periodista aclaró: “En el momento en que era muchacha no lo hacía, pero en este momento sí por el hecho de que soy una suerte de abuela. Con quien siempre y en todo momento lo hago es con el Jefe de Gabinete de Kicillof, que le mando un beso. Es un morocho que está salvaje”.