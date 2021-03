La emisión de LAM de este viernes fue bastante agitada y los televidentes quedaron sorprendidos con lo que sucedió al aire. Andrea Taboada reflotó un viejo conflicto que tenía con una de sus compañeras del ciclo televisivo. Así fue como le dijo cara a cara a Yanina Latorre que era una “mala persona”.

En un momento del programa hablaban sobre la denuncia que Latorre hizo contra Bendita, ciclo que sale por El Nueve. “Ayer Beto Casella decía que sos como un asesino serial al que no pueden agarrar y que está a punto de confesar todos sus delitos, algo así, una metáfora como para decir que no podés reconocer errores”, le señaló Ángel de Brito a su panelista.

“Mil veces reconocí. Voy a seguir haciendo lo que yo hago y amo ser tan importante que todos me critican”, respondió ella provocando risas en el estudio, en especial la de Taboada. “¿De qué te reís?”, le consultó entonces el conductor. “Escucho y no lo puedo creer. Por ejemplo, eso de reconocer errores. Me causa gracia, claro”, afirmó ella.

“Es siempre volver a lo mismo”, declaró Latorre casi al borde del llanto y prefirió seguir hablando del conductor de Bendita. Acto seguido, De Brito enseñó una tapa de una revista que según la mediática estaba editaba y compartió una vieja “foto marginal” (hashtag que Latorre y Taboada utilizaban en la red para hacer chistes). “Ah, en ese momento estábamos juntas. Éramos amigas. Eso fue con el consenso de ella”, declaró la locutora.

“Claro, cuando conviene divierte y cuando no, no divierte”, replicó la rubia. “Antes éramos amigas, ahora no. ¡LAM! Y no sos tan importante, eso es lo que pasa, no sos tan importante”, le respondió Taboada.

“¿Y por qué genera lo que genera?”, preguntó el conductor. “Porque es mala persona. Yo creo que es mala persona y lo aseguro. Por todas las cosas que me han pasado a mi y que no voy a exponer en LAM. Son privadas, hay cuestiones que son privadas y no pertenecen al programa. Yo respeto”, indicó sin titubear al aire la panelista.