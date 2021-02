«Cortá por Lozano» es uno de los caballitos de batalla de Telefe. Es que el magazine conducido por Vero Lozano en el canal de las pelotitas es uno de los programas más vistos de la señal. Si bien el ciclo tiene que competir con Darío Barassi en El Trece, el programa es uno de los más queridos por la audiencia. Durante la emisión de hoy, los fans de «Cortá por Lozano» se pusieron tristes por la partida momentánea de Nicolás Peralta, reconocido panelista que comenzó sus vacaciones hoy.

«Última tarde en @CortaPorLozano previo a mis vacaciones. Los quiero amigos y nos vemos al regreso @verolozanovl @MarceloPolino @mauroszeta @BeluLucius @paulitachaves @JuarezPaola #DiegoRamos @CostaOkis @HeberYbaez», precisó el periodista de Twitter, tranquilizando a los fans del programa con su retorno luego de unas merecidas vacaciones. Sin dudas, el joven comunicador se ganó el cariño de los televidentes con poco tiempo en el programa.

Cabe destacar que el panel de «Cortá por Lozano» se encuentra en constante movimiento. Durante los últimos días, Belu Lucius se sumó al staff del programa. «Se confirmó el adelanto que dimos con @BeluCanonico en #PasaMontagna. @BeluLucius se suma muy pronto a @CortaPorLozano», precisó el periodista Pablo Montagna en Twitter, contando el nuevo destino laboral de la influencer. De esta forma, la humorista tuvo la difícil misión de reemplazar a la hija de Roberto Petinatto, quien se alejó del programa de Vero Lozano hace poco tiempo.

«¡Los voy a extrañar, compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: ‘La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada’. Ya nos volveremos a ver», había dicho Tamara hace un tiempo en Instagram, despidiéndose de «Cortá por Lozano». Según trascenió, la mediática habría tenido un cortocicuito con Vero Lozano, lo que habría desembocado en su repentina salida de Telefe.

Luego de despedirse del programa, Tamara salió a echar más leña al fuego: «Cuando pregunté estando de viaje me dijeron que no vuelva, estando de licencia médica y antes de terminar mi contrato. Solo quiero aclarar que no me fui, me fueron. Claro que están en su derecho de echar a quien quieran, pero hay formas y formas. Solo quiero aclarar que no trabajo más ahí y que no fue mi decisión», precisó, algo molesta con la producción del programa.