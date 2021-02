Este lunes, Eduardo Feinmann, uno de los periodistas más opositores al Gobierno de Alberto Fernández, brindó una entrevista en “Los Ángeles de la mañana”, en la que se refirió a Dady Brieva. Lo hizo de una manera no muy cordial. Es que piensan totalmente distinto. “Un acto terrorista”: el comunicador volvió a la carga contra el humorista.

Existe una discrepancia desde hace rato. En el último tiempo, el presentador de Radio Rivadavia y La Nación + tuvo que elegir en una nota entre Pablo Echarri y Brieva, dos de los artistas más kirchnerista y confrontativos de nuestro país. La respuesta, en ese caso, sorprendió a más de uno y sobre ella explicó.

“Dije que los dos eran nefastos. Lo único que dije fue que por lo menos es que con Echarri he visto películas que me gustaron. Nada más que eso”, expresó Feinmann. Luego, el conductor de LAM, Ángel de Brito, quien regresó de sus vacaciones, le preguntó sin dar vueltas: “¿De Dady no viste ninguna?”. Incisivo como siempre.

Fiel a su estilo, Eduardo lanzó: “Dady era un cómico, ¿no? Me acuerdo de la época en la que era cómico. Ahora no lo es tanto”. “¿Qué es ahora?, preguntó Cinthia Fernández. Así, el también abogado comenzó con su comentario: “Las últimas declaraciones de Dady de hace tres o cuatro años a esta parte son realmente nefastas”.

Y agregó: “Lo último que dijo, sobre un banderazo, te podrá gustar o no gustar, habrá sido el momento justo o no para hacer el banderazo, pero decir ‘yo agarraria un camión y les pasaría por encima’ me parece un acto terrorista”. “Lo único que me interesa es si defienden o no defienden a un Gobierno corrupto y a miembros de un Gobierno que han saqueado al país”, concluyó.