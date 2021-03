Ayer, se conoció que el Palmeiras tomó la decisión de dar por terminadas las negociaciones con Santos Borré. ¿Por qué? Los números finales de su contratación eran demasiados altos para el club. Y esto abre un interrogante, ¿Gallardo buscará convencerlo o intentará sumar otro delantero? Todo parece indicar que la intención es lograr incorporar un atacante con experiencia europea de cara al mes de junio. ¿Las opciones? A continuación vamos a repasarlas.

El gran objetivo que tiene el Muñeco de cara al nuevo receso de transferencias es concretar la vuelta de Sebastián Driussi. Al atacante le seduce de gran manera la idea de volver a vestir la camiseta del Millonario. Puesto que en el Zenit lo obligan a jugar como volante por izquierda, una posición que no es la suya. Esto lleva a que sienta un profundo malestar. Por consiguiente, la idea es lograr destrabar su salida. Aunque no será fácil porque el valor de su ficha se encuentra muy lejos de la posibilidades económicas que el Millonario tiene.

¿La estrategia? Es negociar un préstamo por un año y medio, además de que el jugador plantee la renovación de su contrato para así generarle un beneficio al club ruso en caso de triunfar en River. Mientras que la otra opción es comprar una parte del pase. Y para poder llevar a cabo esta plan se debe disponer de una cierta cantidad de millones de euros. Algo que podría juntarse si se producen las salidas de Nicolás De La Cruz y Gonzalo Montiel al fútbol europeo.

El otro nombre que aparece en el horizonte es el de Radamael Falcao que hasta hace poco disponía de una relación bastante tensa con el Galatasaray de Turquía. Y todo pareciera indicar que en el mes de junio dicho vínculo se va a terminar. Ya que el colombiano percibe una cifra millonaria en concepto de sueldo. Aquí, la vuelta a River se encuentra sujeta a lo que el jugador pretenda. Porque viene de padecer una serie de lesiones y su andar no es el mismo desde hace un largo tiempo.

Por otro lado, Juan Brunetta se encuentra en el Parma de Italia y no tiene la continuidad que se imaginó al despedirse de Godoy Cruz. En este caso, se podría llegar a generar una disputa con Boca. Sin embargo, si revisamos su experiencia y trayectoria en Europa no es tan extensa. Y esto podría llegar a colocarlo en un segundo orden. Debido a que la intención de Marcelo Gallardo es sumar un delantero de jerarquía. ¿Y Lucas Pratto? Su presente en Holanda no es el mejor, lo cual hace que al regresar de su préstamo tenga más chances de irse que de quedarse.