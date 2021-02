Salma Hayek padece un trastorno desde muy muchacha que pocos de sus fanticos conocen: es dislxica. No obstante, esto no la limit al instante de transformarse en entre las actrices milésimas de segundo populares de todo el mundo merced a sus actuaciones tanto en series como en pelculas.

A lo largo de varios aos, la mexicana no ha podido charlar y leer fluidamente por este trastorno y, segn “chale un ojo”, tampoco poda estudiar novedosas expresiones ni escribirlas. Le diagnosticaron dislexia a los 12 aos, pero ha podido estudiar en el secundario sin ningn inconveniente y tampoco fue un impedimento para estudiar Relaciones De todo el mundo en la facultad.

La personaje principal de “Frida” y “Asociadas en Guerra” conquist el planeta de la actuacin, pero no le fue fcil. Para ser la personaje principal de la novela mexicana “Teresa” de 1989 debió proceder a una fonoaudiloga de forma peridica y llevar a cabo ejercicios vocales para lograr accionar sin que su condicin le afecte en el rodaje.



Salma Hayek naci y fue criada en Coatzacoalcos, Mxico. Se autodefine como una nia traviesa que tuvo monos de mascotas, le chifla la gimnasia y su pelcula preferida era Willy Wonka y la fbrica de chocolate.

Su primera actuacin fue en un teatro local en el momento en que form una parte de la obra “Aladino” y fue all en el momento en que descubri su pasin por la actuacin. En ese entonces ahora saba que tena dislexia, pero en ningn instante se le dificult estudiar y leer sus lneas. “De todos modos aprendo con velocidad. Siempre y en todo momento fué as, y quizs de ahí que no se percataron en el bachillerato de que tena dislexia. Aprob aos sin estudiar bastante”, ha dicho al medio Grow bye WebMD.

Más allá de la dislexia, la carrera de Salma Hayek es un xito de la misma su historia persona. Trabaj con figuras de la talla de Penlope Cruz, Angelina Jolie, Will Smith, Antonio Banderas, Owen Wilson y milésimas de segundo. Tambin estuvo nominada a los Premios scar y a los Globos de Oro, y poco a poco tambin implica su trayectoria con el planeta de la produccin.

“Varias personas leen muy rpido, pero en el momento en que les hacen cuestiones sobre el guion, lo han olvidado. Tardo en leer un guion, pero solo lo leo una vez”, afirm, y agreg: “Tengo acento, soy dislxica, baja y rellena. Afirme cualquier cosa y la tengo, pero estoy aqu. Debo ser la mujer milésimas de segundo favorecida en el planeta” concluy la actriz.